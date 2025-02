Cev Cup: Novara vince l'andata dei quarti contro il Plovdiv

NOVARA - L'igor Gorgonzola Novara assolve la pratica contro il Maritza Plovdiv, nell'andata dei quarti di finale di Cev Cup , in 67' minuti imponendosi con un largo 3-0 (25-20, 25-13, 25-19) sulle bulgare tenendo sempre in mano il match anche quando Bernardi ha deciso di dare spazio alle seconde linee. Esordio stagionale anche Vita Akimova tornata finalmente in campo dopo l'infortunio alla spalla destra che l'ha tenuta fuori dal campo fino a questo momento della stagione.

Igor in campo con Bosio in regia e Mims in diagonale, Squarcini e Aleksic centrali, Tolok e Ishikawa schiacciatrici e Fersino libero; Plovdiv con Dudova opposta a Slavcheva, Saykova e Angelova al centro, Agbortabi e Koeva in banda e Todorova libero.

Novara parte forte in battuta con gli ace di Bosio (4-2) e Mims (due in fila, 9-5) ma dopo il timeout di Plovdiv, le bulgare si riavvicinano con l’ace di Angelova (9-8) e poi ancora, dopo il primo tempo di Aleksic (11-8) con due muri su Tolok, per l’11-11. Le ospiti rimangono in scia, per poi operare il sorpasso dal 17-15 (diagonale di Ishikawa) al 17-18 (pipe di Koeva) prima del nuovo, decisivo, break azzurro. Tolok mette la freccia con due attacchi in fila (21-19), Mims scappa via (23-19) e poco dopo c’è l’esordio stagionale di Akimova (24-19). Chiude un errore in attacco di Plovdiv, 25-20,

Novara alza ancora il ritmo, Mims concretizza una gran difesa di Tolok (2-1) e scappa via in diagonale (7-1) con l’ace di Bosio che vale ia fuga azzurra sul 9-2; ancora Mims (11-3) e Bernardi da spazio a Mazzaro e Fersino, mentre Tolok e Mims continuano a macinare punti (16-5). Cambia anche la diagonale principale (dentro Bartolucci e Akimova), ma Novara continua la fuga con Mazzaro a segno a muro (21-7) e il set che scivola via fino al 25-13.

Bernardi rivoluziona il sestetto, con Villani in banda, Mazzaro al centro e Bartolucci in regia e dopo un primo momento di assestamento (0-6, poi 2-9), Novara riprende il ritmo con due ace di Tolok che dimezzano lo svantaggio sul 6-9. Mims accorcia in diagonale 9-11), Bartolucci firma il -1 (11-12) di seconda ma Plovdiv scappa nuovamente 11-14 e poi 13-17 con un muro su Tolok; Bartolucci si prende il servizio (14-17) e propizia un lunghissimo break (21-17, compreso un ace) che è l’anticamera al 25-19, messo a segno da Villani a rete.

Le parole del tecnico Lorenzo Bernardi

« Sappiamo perfettamente che dovremo completare l’opera nella gara di ritorno, che è sempre quella decisiva, ma sicuramente è stato importante partire al meglio in questa serie, chiudendo in tre set una partita che è stata in discussione solo nell’avvio di terzo parziale. Trovo molto positivo anche il fatto che abbia potuto dare campo a tante giocatrici, così come le risposte che hanno fornito ».

Le parole di Valentina Bartolucci

« Sono molto contenta di aver trovato spazio e di aver dato il mio contributo alla causa, anche perché siamo riuscite a chiudere la partita in tre set come volevamo. Abbiamo avuto solo un piccolo momento di assestamento a inizio terzo parziale ma siamo riuscite a rientrare, senza prolungare la partita. Sappiamo che al ritorno ci sarà ancora da lottare ma ci faremo trovare pronte, perché andare avanti in CEV Cup è uno dei nostri obiettivi principali ».

Il tabellino-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – MARITZA PLOVDIV 3-0 (25-20, 25-13, 25-19)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Villani 2, Bosio 5, Bartolucci 2, De Nardi (L), Fersino (L), Alsmeier, Ishikawa 7, Mims 15, Bonifacio ne, Aleksic 1, Mazzaro 3, Tolok 23, Akimova, Squarcini 1. All. Bernardi.

MARITZA PLOVDIV: Todorova (L), Agbortabi 6, Slavcheva 5, Petrova ne, Guncheva ne, Kitipova ne, Doshkova ne, Koeva 3, Pashkuleva (L) ne, Saykova 13, Borisova, Angelova 3, Dudova 8, Nikolova 1. All. Ersimsek.

ARBITRI: Miklosic, Butto.

Durata set: 23′, 21′, 23′; Tot: 67′.

MVP Tatiana Tolok (Igor Gorgonzola Novara)