Challenge Cup: Roma a Potsdam si arrende al tie break

POTSDAM (GERMANIA)- Prima sconfitta europea per la SMI Roma Volley, che dopo oltre due ore di gioco si arrende al tie-break contro Potsdam 3-2 (25-21, 21-25, 19-25, 25-15, 15-9) nella semifinale di andata di CEV Challenge Cup 2025. Coach Cuccarini opera un solo cambio nello starting six rispetto all’ultima vittoria in campionato con Firenze: Ciarrocchi prende il posto di Rucli e si posiziona al centro della rete insieme a Schölzel. Confermate, invece, Mirković in regia, Orvošová opposta, Melli e Salas di banda e Zannoni libero. Il primo set è subito in salita per Roma, che fatica a reagire al break iniziale (3-0) consentendo alle tedesche di prendere il largo (12-5). Le giallorosse provano a riavvicinarsi con Melli (13-9) ma Potsdam alza di nuovo il ritmo riportandosi a +7 (16-9) e, dopo quattro palle set annullate dalle capitoline, chiude la prima frazione sul 25-21. Nel secondo set, sotto di tre punti (6-3), le Wolves si ritrovano con l’ingresso di Adelusi e capovolgono il punteggio (6-9) con Ciarrocchi al servizio. Le tedesche trovano il pari a quota 10 ma Roma, stavolta con Melli in battuta, mette a segno un altro break importante (11-16). Quindi l’attacco di Ciarrocchi vale il +6 (15-21), mentre è Mirković a pareggiare il conto dei set con il colpo del 21-25. Nel terzo set Roma parte meglio: Melli trova il muro del 3-8, poi Salas timbra il +7 (5-12). Le Wolves mantengono il vantaggio con Adelusi (8-15), prima di subire il ritorno di Potsdam (16-18). Nelle battute finali le giallorosse tornano a spingere e conquistano il terzo set con l’attacco di Melli (19-25). Nel quarto set arriva il riscatto tedesco: Potsdam guida le operazioni sin dalle prime battute con le capitoline che resistono soltanto fino al 7-6 di Adelusi. Finisce 25-15 e si va al tie-break, dove la musica non cambia. Adelusi tiene in vita le Wolves fino al 5-4 ma le tedesche dimostrano maggiore compattezza sia in attacco che in difesa e scappano via. Il 15-9 conclusivo consegna due punti a Potsdam ed un punto a Roma. Ma tutto è ancora aperto in vista del ritorno in programma mercoledì 19 febbraio, alle ore 20, nella Capitale.