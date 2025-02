Coppa Italia: Conegliano batte Novara e va in finale

CASALECCHIO DI RENO (BOLOGNA)- Conegliano, sempre Conegliano. Nella prima semifinale della Final Four di Coppa Italia la Prosecco Doc supera in tre set 3-0 (25-21 25-23 25-23) una comunque positiva Igor Gorgonzola Novara, inanella la 35a vittoria stagionale e si prende la finale di domani nella quale cercherà di conquistare la sesta coccarda tricolore consecutiva.

Coach Santarelli schiera dall’inizio Wolosz-Haak, Chirichella-Fahr, Gabi-Zhu e libero De Gennaro. Novara va con Cambi-Tolok, Bonifacio-Aleksic, Alsmeier-Ishikawa, libero Fersino.

Due errori arrivano anche in casa-Igor e la Prosecco DOC Imoco torna a +5 (19-14). La ricezione gialloblù continua a fare fatica, coach Santarelli prova a puntellare il settore inserendo Lukasik per Zhu, con l’Igor minacciosa a -2 (19-17) dopo un bel muro di Bonifacio. Sprint finale: Tolok è una sentenza (7 punti nel set) e colpisce bene da seconda linea, ma Isabelle Haak (4p nel set) replica (21-19). Due difese di Moki De Gennaro, due errori sanguinosi in attacco delle piemontesi, un muro di Fahr e si va a set point. Al terzo tentativo è Fahr, stasera una sicurezza (5 punti e 2 muri nel set), a chiudere un set complicato per 25-21.

Nel secondo set pur senza strafare le Pantere prendono presto il comando delle operazioni (7-5), poi al primo scricchiolio delle sue coach Bernardi ferma il gioco perchè senza colpo ferire le campionesse d’Italia sono già avanti 10-6, con Gabi che è salita di tono in attacco, innescata spesso e volentieri da Asia Wolosz. In casa Igor entra Mims, poi Mazzaro, ma la Prosecco DOC Imoco ha preso ritmo, sistemato la ricezione e oltre a una super-Fahr nel secondo set c’è una Gabi sempre più “on fire” in attacco: 16-11. Le due squadre però peccano di continuità, ora è Conegliano che sbaglia, prima Cambi poi Ishokawa e Tolok in contrattacco mettono paura alle Pantere risalendo fino al -1 (16-15) con un break 4-0. Bella Haak tiene le Pantere avanti di 2, ma ora la battaglia si accende per la gioia del pubblico presente, tra cui i circa 700 i tifosi gialloblù che provano a spingere la squadra.

E’ il momento delle fuoriclasse, tocca a Sarah Fahr dare ancora il “boost” per il +3 con un grande muro su Tolok (19-16). L’Igor si carica e difende tutto, Mims sigla il -1 (19-18), ma in casa-Prosecco DOC Imoco c’è sempre lo spauracchio Sarah Fahr (5 punti anche nel secondo set!) che confeziona il nuovo +3 (21-18). La centrale azzurra è dominante al centro, ma le Pantere soffrono ancora la verve di Tolok (6 nel set) che con l’aiuto di Aleksic firma la parità quota 23. Un miracolo di Zhu (4p nel set) su una palla “pazza” e il missile finale di Haak (ottimo set con 6 punti e il 46%) regalano alle Pantere il sospirato 2-0 con il 25-23 che chiude un set molto avvincente dopo 30 minuti di battaglia.

Nel terzo set la partenza migliore è quella di Fersino e compagne. L’Igor va a sollecitare una ricezione gialloblù a corrente alternata (1-4) e con i colpi di Tolok e Ishikawa conduce i giochi nella prima parte del parziale (6-9). Entra Lubian per Chirichella e la piemontese suona la carica con una bella fast che riavvicina le Pantere. Esplode il pubblico di fede Conegliano quando proprio Lubian pareggia a quota 12. L’ingresso della centrale azzurra ha rivitalizzato la squadra e la Prosecco DOC Imoco inizia un duello testa a testa con l’Igor per tutta la fase centrale del set.

Dopo una serie di belle difese di De Gennaro prima Fahr al centro, poi Zhu in pallonetto lanciano le Pantere avanti 20-17. Si combatte palla su palla e anche il finale del terzo set è una corrida. Sul 23-22 Gabi risolve una situazione difficile per dare due match point alla Prosecco DOC Imoco. Mims con coraggio annulla il primo, poi dopo un lungo scambio il muro di capitan Wolosz per il 25-23 sentenzia il successo per 3-0. Missione compiuta e Pantere in finale di Coppa Italia per il 9° anno consecutivo!

Domani alle 15.20 in diretta su Rai Due la finalissima con le Pantere a caccia della 7° Coppa Italia contro la vincente della sfida tra Savino del Bene Scandicci e Numia Vero Volley Milano.

I protagonisti-

Francesca Bosio (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Credo che sicuramente potevamo fare qualcosa di più, Conegliano non ha giocato la propria pallavolo e fare qualcosa di meglio per metterle in difficoltà. Sappiamo su cosa dobbiamo lavorare, sicuramente qualche cosa buona da parte nostra si è vista ».

Marina Lubian (Igor Gorgonzola Novara)- « Abbiamo faticato un po' a mettere giù la palla e abbiamo fatto un po' troppi errori in battuta. Ho dato il mio contributo dalla panchina ma come tutte le compagne che sono entrate. Sappiamo che non è facile con le partite secche, come noi lavoriamo ogni giorno la stessa cosa fanno le altre ».

Il tabellino-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO - IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-0 (25-21 25-23 25-23) –

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 1, Braga Guimaraes 11, Fahr 14, Haak 15, Zhu 10, Chirichella 3, De Gennaro (L), Lubian 3, Lukasik, Seki, Bardaro. Non entrate: Lanier, Adigwe, Eckl (L). All. Santarelli.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Ishikawa 2, Bonifacio 2, Alsmeier 7, Tolok 17, Aleksic 7, Bosio 3, Fersino (L), Mims 10, Mazzaro 1, De Nardi. Non entrate: Villani, Squarcini (L), Bartolucci, Akimova. All. Bernardi.

ARBITRI: Vagni, Canessa.

Durata set: 27', 29', 28'; Tot: 84'.

MVP: Sara Fahr (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 6850