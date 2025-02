Challenge Cup: Civitanova sfida l'SK Ankara in semifinale

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA) - Si alza notevolmente l’asticella nella Semifinale di Challenge Cup 2025 . A soli quattro giorni dallo scivolone al PalaPanini in Regular Season, la Cucine Lube Civitanova torna in campo all’Eurosuole Forum per la sfida d’andata della kermesse europea contro i turchi della SK Ankara. Il match è fissato per domani, giovedì 13 febbraio (ore 20.30 con diretta DAZN e Radio Arancia). Gli uomini di Giampaolo Medei cercano conforto tra le mura amiche, forti di un’imbattibilità stagionale interna (13 su 13 con 12 affermazioni da tre punti e un tie break vincente nei Quarti di Coppa Italia), difesa a suon di grandi prove e dando spazio a tutti gli uomini in organico, grazie anche al grande tifo dei Predators. La gara di ritorno si giocherà ad Ankara martedì 25 febbraio alle ore 14 italiane (ore 16 in Turchia).

IL MOMENTO DELLA LUBE

I biancorossi, vincitori a fine gennaio del loro 8° trofeo con la coccarda tricolore, vengono da nove vittorie nelle ultime dieci gare stagionali in tutte le competizioni. In Challenge Cup e Coppa Italia sono arrivati solo successi, mentre in Regular Season, dopo un filotto di quattro affermazioni, domenica scorsa è arrivata una flessione a Modena in quattro set. Balaso e compagni tornano in campo a distanza di quattro giorni per reagire.

GLI AVVERSARI

Si tratta della terza squadra di Ankara per importanza. In campionato lo Spor Toto occupa la quarta posizione dopo aver registrato nella tabella di marcia 13 vittorie e 7 sconfitte (percorso simile alla Lube in SuperLega, che è terza con 12 vittorie e 6 sconfitte). Gli uomini di coach Nedim Ozbey sono reduci dal successo netto con il Cizre Bld, rivale che sgomita nella bassa classifica. Il collettivo rivale dei biancorossi non va sottovalutato, si tratta di un gruppo dall’indubbio potenziale, con un percorso senza grosse sbavature in Challenge Cup. Nel proprio roster la SK vanta anche giocatori che hanno transitato nel in Italia e nelle migliori squadre europee. La punta di diamante è l'opposto Edgar, ex Corigliano e Perugia, ma nell’organico trovano posto lo statunitense Muagututia, ex Ortona e Verona, e il cubano Hidalgo, giramondo del volley, vittorioso due anni fa in Finale di Challenge con l'Olympiacos Pireo. Gli altri sono atleti di prima fascia del campionato turco. La Lube dovrà fare attenzione.

I PRECEDENTI DELLA LUBE CON LE SQUADRE TURCHE: 15

Fino all’annata 2022/23 il bilancio dei biancorossi era a senso unico nelle 11 partite di Champions League contro le squadre turche, compresa la vittoria del Golden Set ad Ankara nel 2016, dopo la beffa per 3-2 nei tempi regolamentari. Nel 2022/23, invece, dopo lo stop esterno e l’illusoria rimonta in casa, fu fatale il Golden Set e passarono il turno i rivali dell’Halkbank. Il riscatto biancorosso è arrivato nell’anno successivo, con il doppio successo per 3-1 nei Quarti di finale di Champions League.

Le parole di Barthelemy Chinenyeze

« Siamo alla vigilia di una Semifinale europea, è una bella sfida, soprattutto l’andata in casa per rompere il ghiaccio. Siamo contenti di esserci arrivati e non vediamo l’ora di iniziare. Veniamo da un passo falso in campionato e vogliamo subito rialzarci con una prova importante. Abbiamo la possibilità di farlo nel primo faccia a faccia di una sfida da dentro o fuori. Per noi sarebbe davvero importante vincere già la prima partita, magari anche da tre punti, per correre meno rischi nel return match in Turchia. Non conosciamo ancora bene i nostri avversari, ma li stiamo studiando in sala video e, in ogni caso, la regola d’oro è sempre concentrarci sulla nostra metà campo. Il nostro gioco deve fare la differenza ».

CHELLENGE CUP-SEMIFINALE DI ANDATA-

Giovedì 13 febbraio Ore 20.30

Cucine Lube Civitanova- SK Ankara Mathilde Hayaux Du Tilly (Fra) e Juraj Mokry (Svk)