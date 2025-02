Cev Cup: Novara a Plovdiv per chiudere i conti

PLOVDIV (BULGARIA)- L'Igor Gorgonzola Novara vola in Bulgaria per chiudere i conti con il Maritza Plovdiv, già largamente battuto all'andata per 3-0 ed approdare alle semifinali di Cev Cup, la prima di CEV Cup dopo tre di Champions League e una di Challenge Cup. Per raggiungere le azzurre dovranno vincere con qualsiasi risultato o perdere al tie-break. Diversamente, la contesa andrà al golden-set di spareggio.

Le parole di Maja Aleksic-

« La CEV Cup è uno dei nostri obiettivi principali, è una competizione di prestigio e cui teniamo molto. Il nostro obiettivo è quello di conquistare un posto in semifinale e di giocarci poi la possibilità di fare un ulteriore passo avanti e per farlo dovremo disputare una prestazione importante e attenta a Plovdiv. Rispetto ai due turni precedenti, questa volta ci troviamo con la difficoltà della gara di ritorno in trasferta, contro un avversario che sicuramente in casa propria offrirà un livello di gioco superiore a quello visto a Novara e per questo dovremo scendere in campo senza fare alcun calcolo ma con l’obiettivo di vincere la partita. Sicuramente siamo partite con il piede giusto nella serie, grazie al 3-0 in casa, ma abbiamo visto contro il Kuzeyboru che i conti si fanno dopo la seconda partita e per questo, ripeto, servirà essere determinate e concentrate dal primo all’ultimo scambio ».

CEV CUP- SEMIFINALE DI RITORNO-

Martedì 18 febbraio Ore 18.00 italiane

Maritza Plovdiv-Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Kovacevic, Juracek (andata Igor Gorgonzola Novara- Maritza Plovdiv 3-0)