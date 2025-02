Champions League: Milano aspetta lo Schwerin per chiudere i conti

MONZA- La Numia Vero Volley Milano è ad un passo dai quarti di finale di Champions League ma domani, giovedì 20 febbraio alle 19.00, dovrà chiudere i conti contro le tedesche dello SSC Palmberg Schwerin. L'andata del Play Off ha visto Egonu e compagne espugnare il palazzetto tedesco con un netto 3-0 e per passare il turno dovranno vincere soltanto due set

Ad attendere la vincente di questa sfida ci saranno le turche dell’Eczacibasi Spor Kulubu, avversarie nel doppio confronto che metterà in palio un posto nella prestigiosa Final Four di Istanbul, in programma il 3 e 4 maggio 2025.

Secondo confronto in assoluto tra le due formazioni, con lo Schwerin che vanta a roster Leana Grozer, classe 2007, figlia dell’ex giocatore della Vero Volley Monza, Georg Grozer, e Pimpichaya Kokram, stella della Nazionale tailandese.

LE AVVERSARIE-

Lo Schwerin è considerato una vera e propria “Mecca” della pallavolo in Germania, con una storia che affonda le radici nel 1957. La squadra femminile della “Città dei Sette Laghi” ha collezionato numerosi successi già ai tempi dell’ex Germania dell’Est, conquistando la Coppa dei Campioni nel 1978 sotto il nome di Traktor Schwerin. La sua tradizione vincente è proseguita nel tempo, con 12 titoli di Bundesliga e 6 Coppe di Germania. In questa edizione della CEV Champions League, lo Schwerin ha chiuso la Pool B con 8 punti, frutto di 3 vittorie e 3 sconfitte.

Le parole del tecnico Stefano Lavarini-

« La gara di domani sarà decisiva per il passaggio ai Quarti. Dovremo scendere in campo con la massima concentrazione e determinazione fin dal primo punto, perché lo Schwerin darà il tutto per tutto per ribaltare il risultato dell’andata ».

Le parole di Ludovica Guidi-

« Sappiamo che ci attende una sfida fondamentale per raggiungere i Quarti di Finale. Stiamo lavorando sia sul piano tecnico che mentale per partire subito con il giusto approccio e imporre il nostro gioco. Il fattore campo sarà un vantaggio, ma lo Schwerin è una squadra aggressiva, con un gioco veloce, quindi dovremo essere brave, proprio come all’andata, a conquistare i primi set ».

CHAMPIONS LEAGUE RITORNO PLAY OFF-

Giovedì 20 febbraio Ore 19.00

Numia Milano- Schwerin Arbitri: Aro, Guillet (Andata Schwerin-Numia Milano 0-3)