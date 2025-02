Champions League: Milano cede all'HalkBank al Golden Set

BUSTO ARSIZIO (VARESE) - La delusione è grande ma Milano esce e-Work Arena di Busto Arsizio sicura di avere dato tutto. Ai quarti di Champions League è l'HalkBank di Ankara che, dopo aver vinto la gara di andata, ha subito nei set regolari il frizzante ed efficace gioco dei ragazzi di Piazza capaci di ribaltare la situazione e di portare il match al Golden Set imponendosi 3-1 (25-16, 26-24, 23-25, 28-26). La qualificazione si è dunque giocata nell'over time dovo i turchi di Kolakovic hanno trovato le giocate vincenti per andare avanti nella competizione. Dopo due ore e 19 minuti di battaglia sono bastati due palloni, uno di Leal e uno di Sotola che finiscono sulla riga a fare la differenza. 13-15 l'amaro verdetto del set decisivo. Si chiude così il primo storico viaggio di Allianz Milano nella massima competizione europea. Tanti i temi della gara in cui la squadra del presidente Lucio Fusaro ha dato davvero tutto. Valori davvero vicini tra le due squadre. L’Halkbank è più prestante alla fine a muro 14-9, Allianz in battuta 6-4 e in attacco 53% contro 47%.

Piazza schiera il consueto 6+1: Porro e Reggers, Kaziyski e Louati schiacciatori, Schnitzer e Caneschi al centro e Catania libero. La squadra di Kolakovic non è nel suo migliore momento, ha Matic in imperfette condizioni così al centro in diagonale con Bidak mette il giovanissimo Uzunkol. Sarà comunque tra i protagonisti. Il resto del sestetto è quello di sempre, ovvero Ma’a in palleggio in diagonale con Sotola, Kooy e Leal laterali, Doner libero.

Allianz Milano sa che deve partire forte. Reggers con un mani out scava il primo break 3-1, ma pareggia Kooy 3-3. Il doppio ace di Porro spezza ancora l’equilibrio 11-7 e fa spendere il primo time out a Kolakovic. Kaziyski ferma Sotola a muro, poi ancora Reggers e Kaziyski e la squadra di Piazza è +7 (15-8) con la seconda interruzione per l’Halkbank Ankara. Allianz Milano chiude anche il primo scambio lungo: 19-11. Otsuka per Kaziyski sul punto successivo (19-12), poi Barotto per Porro una rotazione sul 20-12. Louati mura Kooy per il 22-14 e il rientro di Kaziyski. I turchi mischiano le carte, dentro Dilmenler, la Louati chiude agevolmente 25-16 con il suo sesto punto personale con il 62% di positività (Reggers e Kaziyski ne fanno 4 ciascuno). Sul parziale pesano anche i 3 muri a 1 e i 2 ace (a zero).

Forza anche nel secondo parziale Milano, al sul 3-1 Ma’a innesca Sotola, poi l’ace di Kooy impatta 3-3. Louati si supera in difesa, ma è Ankara a chiudere il 6-6, poi il muro di Ma’a per il sorpasso. La ribalta Milano, ma i turchi restano attaccati (9-9). Si va avanti punto a punto. Piazza ferma il gioco sul 10-12 dopo un muro di Leal toccato con il corpo da Reggers. Schnitzer forza il servizio per il 12-13, il pareggio è un muro perentorio di Caneschi sull’ex compagno a Piacenza, Leal. KK mette il sorpasso 15-14. Otsuka per Kaziyski in seconda linea 17-16 Allianz. Porro in serata di gala di seconda intenzione fa il 18-17, l’Halkbank risponde palla su palla. Schnitzer ferma Sotola a muro 20-18 e time out Kolakovic. Ankara la riprende e sorpassa 22-23 è un finale thrilling per Allianz. Barotto per Porro sul 23-23. Setpoint turco e time out Piazza (23-24). Reggers annulla e manda il parziale ai vantaggi 24-24. Il video check punisce l’invasione di Kooy, situazione ribaltata 25-24 e time out Kolakovic il muro di Schnitzer chiude 26-24 in mezz’ora esatta. Allianz Milano mantiene il 52% in attacco e mette 4 muri, gli stessi dei turchi che continuano ad attaccare però con percentuali molto più basse. Sotola con 12 punti è al momento il top scorer (Reggers ne marca 11, Louati 9), Kooy e Leal si fermano a 4 e 2.

L’ace di Bidak dà il primo break ai turchi: 4-6, risponde Louati con due punti consecutivi per il 6-6. Il bel muro di Uzunkul vale il 6-8, poi Kooy e Piazza deve fermare il gioco sul 6-9. Pipe di Kaziyski quasi senza saltare, poi ace di Porro e attacco Louati 9-9. Sfrutta la scia anche Reggers e Kolakovic deve fermare il gioco sul 10-9. Ace di Kooy ed Ankara torna avanti i 1. Gardini per Kaziyski sul 12-13. L’Halkbank tiene il vantaggio e allunga ancora approfittando anche di tre errori meneghini fino al 14-18 con time out Piazza. L’ace di Caneschi e l’errore di Sotola accorciano il gap 17-19 con time out Kolakovic. Anche Porro colpisce alla grande dai nove metri, 19-20 e fuori Leal per Unver, ma arriva comunque il 20-20. Il muro di Uzunkul regala ancora il 20-22. Mura però pure Reggers sul rientrato Leal 22-22. Cicekoglu dentro su Uzunkul per il servizio, Kaziyski per Gardini, poi Barotto su Schnitzer per la battuta 23-23. Sotola però chiude il primo setpoint: 23-25 e partita sul 2-1. Il quarto parziale diventa già decisivo.

Kaziyski dice 3-1, ma Halkbank risponde con Sotola 4-3. L’attacco di Schnitzer pure lui in serata top, fa l’8-6 e manda Porro in battuta. L’errore di Leal per il +3 (10-7). L’opposto ceco (18 punti in tre set) tiene il peso dell’attacco, mentre cresce il muro turco e arriva il sorpasso 15-16 con time out Piazza sul servizio dell’appena entrato Cicekoglu. Gardini su Porro a muro sul 19-19, ma Kooy non sbaglia. Otsuka su Kaziyski (20-21) è ancora un finale non per deboli di cuore. Louati risolve e pareggia. Porro trova ancora l’ace che riapre la gara 22-21 e time out Halkbank. Il muro di Bidak riporta l’ago della bilancia verso la Turchia. Catania copre una palla pazzesca, Reggers chiude: 23-23. Muro di Schnitzer su Leal, matchpoint (parziale) Allianz Milano 24-23. Larizza su Schnitzer per il secondo (25-24) annullato da Sotola. KK si conquista la quarta occasione e si porta oltre i nove metri, batte forte: chiude Reggers 28-26. Si va al “golden set”.

Parte 2-0 Allianz Milano, Leal protesta e prende un cartellino giallo, risponde neanche a dirlo il solito Sotola 2-1. Sbaglia però anche l’oppostone della squadra turca: 4-1. Kaziyski sale in cattedra con il 6-3. Fiammata turca: 7-6, dentro Otsuka per Kaziyski, si cambia campo con Allianz +2 (8-6). Cicekoglu dentro su Uzunkul per il servizio, la palla si ferma sul nastro 10-8. Allianz prova a mantenere il doppio vantaggio, ma Leal non ci sta, suo l’11-11 con time out Piazza. Il servizio del brasiliano-cubano fa male: 11-13 e secondo time out Piazza. Sul 12-13 dentro Unver (proprio per Leal) e Larizza per la battuta milanese. Sotola si prende il 12-14. Reggers annulla un match point, serve Kaziyski e Sotola tira vicino alla rete, la palla è in: 13-15.

Il tabellino-

ALLIANZ MILANO – HALKBANK ANKARA (TUR) 3-1 (25-16, 26-24, 23-25, 28-26) Golden set: 13-15 –

ALLIANZ MILANO: Barotto, Caneschi 4, Catania (L), Gardini, Kaziyski 16, Larizza, Louati 18, Otsuka, Porro 7, Reggers 23, Schnitzer 11, Zonta. Non entrati Piano, Staforini. All. Piazza Roberto.

HALKBANK ANKARA (TUR): Cicekoglu, Bidak 7, Matic, Done (L), Leal Hidalgo 10, Uzunkol 3, Kooy 10, Ma’a 6, Dilmenler, Sotola 3, Unver 32, Aslan. Non entrati Ivgen, Lagumdzija. All. Kolakovic.

ARBITRI: Boulanger, Szabo-alexi.

Durata set: 26′, 30′, 33′, 32′; 21′; tot: 142′.

MVP: Yachine Louati (Allianz Milano)