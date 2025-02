Cer Cup: Trento travolge lo Chaumont e vola in semifinale

TRENTO- La Trentino Itas vola in semifinale di Cev Cup bissando il successo dell’andata travolgendo, in 74 minuti i francesi dello Chaumont VB 52 per 3-0 (25-21, 25-16, 25-18). Una vittoria netta che attesta l’ottimo momento di forma della squadra di Soli anche in vista della volata per il primo posto in regular season di domenica prossima.

La Trentino Itas si presenta per la terza volta negli ultimi sette giorni di fronte al proprio pubblico con uno starting six che prevede Sbertoli in regia, Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Flavio e Kozamernik centrali, Laurenzano libero. Lo Chaumont Vb 52 allenato dall’ex Prandi risponde con Worsley al palleggio, Toledo opposto, Henno e Suihkonen schiacciatori, Holdaway e Maase centrali, Closter libero. L’avvio è equilibrato, con lo Chaumont che tiene costantemente avanti il naso anche se solo in fase di cambiopalla (4-5); un errore a rete di Henno garantisce il primo vantaggio casalingo (7-6), ma è lo stesso schiacciatore figlio d’arte con ace ad invertire la tendenza poco dopo (9-10). Nella parte centrale i gialloblù scappano grazie alla produttività offensiva di Michieletto (un attacco e due battute punto intervallate da un time out per il 14-11), ma Toledo e un attacco abbondante di Lavia riportano la frazione in equilibrio (15-15). Il muro di Sbertoli su Suihkonen e l’aggressività a rete di Rychlicki (due attacchi e un muro) creano il gap finale (23-19), con Trento che poi si porta sull’1-0 sul 25-21.

Nel secondo set è sempre l’opposto di origine lussemburghese a suonare la carica e a fare la differenza (4-2 e 8-5); lo Chaumont prova a rimanere almeno in scia (9-7), ma poi ci pensa di nuovo Kamil a firmare l’ulteriore allungo (11-7). Non è lo spunto decisivo perché in seguito i gialloblù si rivelano piuttosto fallosi, favorendo il ritorno nel match dei francesi (13-12); la Trentino Itas allora preme sull’acceleratore con servizio e muro, trovando una nuova fuga (19-14), favorita dalle imprecisioni stavolta degli ospiti. Prandi interrompe al gioco, ma alla ripresa c’è spazio solo per i Campioni d’Europa che volano verso le semifinali già sul 25-16.

A qualificazione già decisa, i due tecnici decidono di dare sfogo nel terzo set alle seconde linee, con Soli che schiera Acquarone al palleggio, Gabi Garcia opposto, Magalini e il baby Fedrici in posto 4, Bartha e Pellacani al centro, Pesaresi libero. Trento trova subito un buon ritmo (5-3 e 8-4), ma lo Chaumont replica bene con i propri attaccanti di palla alta (9-8). La successiva spallata al parziale la danno Gabi Garcia e Pellacani (14-12 e 18-14); il 3-0 arriva in fretta (22-17 e 25-18) con anche Magalini in bella evidenza.

Le parole del tecnico Fabio Soli

« La faticosa vittoria ottenuta quindici giorni fa in Francia ci ha fatto avvicinare al confronto di questa sera evidentemente con la giusta attenzione. Ci eravamo chiesti di giocare sin dal via un livello di pallavolo che sapevamo potesse mettere lo Chaumont in difficoltà e ci siamo riusciti. I nostri avversari praticano una buona pallavolo ma noi abbiamo le capacità per essere superiori e stasera lo abbiamo fatto dall’inizio alla fine, pur non riuscendo ad essere precisissimi nel primo set in alcune situazioni di muro e difesa. Sistemati quei fondamentali, siamo riusciti ad accelerare e ci siamo sciolti, portando a casa la qualificazione e risparmiando pure qualche energia in vista della partita di campionato dell’imminente weekend ».

Il tabellino-

TRENTINO ITAS-CHAUMONT VB 52 3-0 (25-21, 25-16, 25-18)

TRENTINO ITAS: Lavia 2, Flavio 3, Sbertoli 3, Michieletto 13, Kozamernik 1, Rychlicki 14, Laurenzano (L); Garcia 7, Fedrici, Pellacani 3, Magalini 7, Bartha 1, Acquarone. All. Fabio Soli.

CHAUMONT VB 52 3-0: Maase 10, Worsley, Henno 5, Holdaway 6, Toledo 4, Suihkonen 2, Closter (L); Pasteur 7, Diop 2, Lietzke, Durand (L), Lefaivre 5, Polak. All. Silvano Prandi.

ARBITRI: Yener di Istanbul (Turchia) e Novak di Lubiana (Slovenia).

Durata set: 28’, 23’, 22’; tot 74’.

MVP:Riccardo Sbertoli (Trentino Itas)

Spettatori: 2.400.