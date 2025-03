Challenge Cup: Roma va a sfidare Chieri nella finale d'andata

L'ambito trofeo se lo giocheranno due formazioni italiane, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e la SMI Roma Volley. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport e streaming su DAZN.

Per le biancoblù è la terza finale europea consecutiva dopo aver già conquistato la Challenge il 22 marzo 2023 a Timisoara e la CEV Cup il 20 marzo 2024 a Torino. Hanno dunque l’occasione sia di centrare il tris, sia di mettere in bacheca la loro seconda Challenge, impresa, quest’ultima, che a una squadra italiana non riesce da vent’anni: l’ultima fu Perugia nel 2005 e 2007. A vent’anni fa risale anche l’ultima finale tutta tricolore. Correva la stagione 2005/2006 e una delle due squadre che arrivò a giocarsi la Challenge (all’epoca si chiamava Coppa CEV) fu proprio Chieri. Non il Chieri ’76, che ancora non esisteva (è stato fondato nel 2009), ma il Chieri Volley allenato da Giovanni Guidetti. La finale in gara secca andò in scena il 4 marzo 2006 al Ruffini e vide le chieresi arrendersi 1-3 a Pesaro. Dall’altro lato del campo, la SMI Roma Volley, che dopo il successo in WEVZA Cup a settembre, ha superato le croate del Kelteks Karlovac, le rumene del Rapid Bucarest, le bulgare del Levski Sofia, le belghe del Charleroi e in semifinale le tedesche del Postdam, con un ruolino di marcia di nove vittorie in dieci partite. In questa stagione le due squadre si sono già affrontate due volte in campionato. In entrambe le occasioni ha vinto Chieri, 3-1 nell’andata a PalaFenera, 0-3 il 23 febbraio a Roma. Qualunque squadra arriverà al successo, quel che è certo è che sarà il ventiseiesimo trionfo italiano in 44 edizioni di questa competizione nata nel 1980.

Le parole del tecnico di Chieri Giulio Cesare Bregoli-

«È una finale. Le finali non sono mai scritte prima. Forse partiamo con i favori dei pronostici, ma sappiamo bene e io ne sono un esempio vivente che i pronostici sono fatti per essere smentiti. Sono due partite che fanno storia a sé. Non so se i risultati del campionati incideranno in positivo o in negativo per Roma, lo scopriremo in campo, chiaro che vengono qui con la mente totalmente libera e questo può essere un vantaggio per loro. Le insidie? Sono una squadra allenata molto bene da un allenatore molto bravo a leggere le partite, con giocatrici che possono decidere di cambiare colpi, caratteristiche e modo di giocare».

CHALLENGE CUP-FINALE DI ANDATA-

Martedì 4 marzo Ore 20.00

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Smi Roma Arbitri: Yilmazgil, Salvati