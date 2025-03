Champions League: Conegliano va a sfidare il Resovia nell'andata dei quarti

RESOVIA (POLONIA)- Dopo la chiusura della stagione regolare di Campionato, si entra nel vivo della stagione con i playoff e si inizia dalla Champions League domani a Resovia, poi domenica sarà la volta di domenica al Palaverde con il Volley Bergamo. Oggi la A.Carraro Imoco Conegliano viaggia alla volta della Polonia per l’andata dei quarti di finale di CEV Champions League. Domani, alle 20.30 in diretta su Sky e DAZN, le Pantere affronteranno il Developres Resovia. Squadra al completo per coach Daniele Santarelli, il ritorno della sfida è previsto mercoledì 12 marzo alle 20:30 al Palaverde. La A.Carraro Imoco Conegliano è arrivata tra le prime 8 della competizione grazie alla vittoria del girone A, mentre Resovia è passata per i play-off battendo Stoccarda per trovare ora le Pantere.

PRECEDENTI-

Il confronto è un classico della CEV Champions League delle ultime tre stagioni, la A. Carraro Imoco ha sempre avuto la meglio nei 6 precedenti, tutti nella fase a gironi, tra cui il 3-1 in trasferta e il 3-0 in casa nella fase a gironi di questa stagione.. Il Developres Resovia è l'avversaria più affrontata nella storia dell'A.Carraro Imoco Volley in Champions League.

MEDIA-

Copertura televisiva con la contemporanea diretta di tutte le partite di CEV Champions League su Sky Sport e su DAZN.

Le parole del tecnico Daniele Santarelli-

« Il Resovia è un'avversaria che abbiamo già affrontato e che conosciamo molto bene, sappiamo che esprimono il loro massimo potenziale in casa, dove ci hanno sempre dato del filo da torcere in queste stagioni, compresa la sfida che abbiamo giocato quest’anno che ci ha visto soccombere nella parte iniziale. Dovremo avere un altro approccio, annoverano attaccanti pericolosi, specie le due centrali, giocatrici molto importanti che vengono utilizzate frequentemente in attacco. Amano giocare la palla rapida verso posto 4 e non hanno il classico opposto che attacca la palla alta, quindi giocano rapidamente, hanno tanta esperienza internazionale e quindi è una squadra molto insidiosa, ma siamo a un punto della competizione dove non ci sono squadre facili. Noi stiamo bene, abbiamo recuperato le influenzate, dovremo affrontare le polacche nel migliore dei modi per non complicarci la gara di ritorno dei quarti di finale. Sappiamo di essere le favorite, ma non dobbiamo pensarci, per giocare la sfida al meglio ci vorrà la massima concentrazione ».

CHAMPIONS LEAGUE-ANDATA QUARTI DI FINALE-

Mercoledì 5 marzo Ore 20.30

Developres Resovia-A.Carraro Imoco Conegliano Arbitri: Dobrev, Bensimon