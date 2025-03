Champions League: Scandicci domina la sfida di andata con il Lodz

Tra le mura della Lodz Sport Arena, impianto che nel febbraio 2019 ospitò la prima gara fuori dai confini italiani della Savino Del Bene Volley, arriva un successo dal grande peso specifico, al termine di una sfida durata un’ora e diciassette minuti.

Davanti ad un pubblico di 2300 tifosi, la squadra di coach Marco Gaspari ha fatto un deciso passo avanti verso un traguardo storico, l’approdo alla Final Four della CEV Champions League, “palcoscenico” mai raggiunto dalla società scandiccese.

La vittoria centrata nella gara d’andata dei quarti di finale della massima manifestazione continentale, non è stata però semplice o scontata come si potrebbe pensare dal risultato finale.

Nel primo set infatti la Savino Del Bene Volley è partita col piede giusto, ma superata a metà set (16-14), la formazione toscana ha dovuto fare uno sforzo aggiuntivo per riuscire ad imporsi al termine della prima frazione, vinta 22-25.

Con lo stesso punteggio si è concluso anche il secondo set, un parziale di gioco in cui a partire meglio è stato il Budowlani Łódź e nel quale la Savino Del Bene Volley ha lungamente inseguito le avversarie prima di riuscire ad imporsi.

Andamento diverso per il terzo set, nel quale dopo i primi scambi interlocutori sono state Herbots e compagne ha portarsi in vantaggio ed a condurre la sfida fino al 21-25 con cui si è conclusa la frazione e la gara.

Al netto di qualche imprecisione, soprattutto in difesa, la Savino Del Bene Volley ha chiuso la sfida dominando in ogni aspetto statistico del match e, rispetto alle avversarie, ha fatto registrare ben nove punti percentuali in più per quanto riguarda la ricezione (43%-52%) e l’attacco (36%-45%).

Al termine della gara il titolo di MVP è andato a Maja Ognjenovic, mentre sono state due le atlete scandiccesi a chiudere in doppia cifra: Antropova (17 punti) e Carol (14 punti con 9 muri vincenti).

La top scorer dell’incontro invece è stata Paulina Damaske (21), che con Enweonwu (13) ha guidato l’attacco del Budowlani Łódź.

Archiviata la gara con le polacche, la Savino Del Bene Volley tornerà in campo questa domenica. La squadra di coach Gaspari, dopo aver chiuso la regular season di Serie A1 al terzo posto, inizierà infatti il suo percorso nei play off del massimo campionato italiano, ospitando a Palazzo Wanny la Eurotek Uyba Busto Arsizio per la Gara-1 dei quarti di finale.

Il PGE Grot Budowlani Łódź scende in campo con Grabka in regia con Enweonwu da opposta, il tandem di schiacciatrici formato da Damaske e Blagojevic e al centro la coppia formata da Sobolska-Tarasova e Planinsec. Il libero è Lysiak.

Coach Marco Gaspari schiera la Savino Del Bene Volley con Ognjenovic al palleggio, Antropova come opposta, Bajema e Herbots in banda, Carol e Nwakalor al centro. Il libero è Castillo.

Buona partenza per la Savino Del Bene Volley, che va sul +3 con Herbots che chiude un lungo scambio con uno splendido attacco in pipe (3-5). Il Budowlani torna in parità sfruttando il turno di servizio di Enweonwu (6-6) e passa al comando con il muro del 10-9 realizzato da Sobolska-Tarasova. La Savino Del Bene Volley si affida ad Antropova e la sua opposta la riporta al comando della gara con un attacco e un muro (10-11). La sfida del primo set è combattuta punto a punto e sul 15-14 coach Gaspari ricorre ad un time out. Sul 17-17 la Savino Del Bene Volley ritrova il pareggio e la formazione scandiccese passa poi al comando della frazione per 18-19, innescando la richiesta di time out per la panchina del Budowlani Łódź. La formazione polacca ricorre ad un “tempo” anche sul 19-21 e subito dopo riesce a ritrovare la parità (21-21), alla fine però il Łódź si deve arrendere, superato da Antropova e compagne per 22-25.

Il Budowlani Łódź comanda le fasi iniziali della seconda frazione, si porta sul +3 con un bel colpo di Blagojevic (6-3) e poi sul +4 in seguito ad un fallo di invasione da parte della Savino Del Bene Volley (9-5). Coach Gaspari ricorre ad un time out, ma il Budowlani continua a macinare punti e sul 12-6 realizzato da Damaske, approfittando di un errore della ricezione scandiccese, la Savino Del Bene Volley è costretta nuovamente al time out. Le ragazze di Gaspari non si arrendono e recuperano fino al 13-11, così tocca alle padrone di casa fermare il set. La pausa non cambia l’inerzia del set e infatti la Savino Del Bene Volley finalizza la sua rimonta trovando il primo vantaggio nel set con il 15-16 firmato dalla neo entrata Ruddins. Il resto della frazione è nuovamente una battaglia punto a punto, con le due squadre che arrivano in parità sul 20-20. Nel finale di set la Savino Del Bene Volley riesce ancora a spuntarla, aggiudicandosi il set per 22-25 con il colpo decisivo di Antropova.

Dopo un buon avvio delle padrone di casa (3-1), la Savino Del Bene VScandicci nel terzo set raggiunge il primo vantaggio con un muro di Carol (5-6). La squadra di Gaspari, sempre grazie ad un muro della centrale brasiliana, riesce addirittura ad andare in vantaggio di quattro lunghezze (5-9). Il Budowlani non si arrende e perviene al pareggio sull’11-11, ma la Savino Del Bene Volley reagisce immediatamente con un primo tempo di Nwakalor e un ace di Herbots (11-13). Dopo aver fatto ricorso ad un time out, il Budowlani Łódź riesce a riportarsi avanti con una pipe di Druzkowska (15-14). La squadra di Gaspari, andata sotto, piazza un parziale di 1-5 in proprio favore e torna al comando del set (16-19). Il vantaggio scandiccese cresce fino al +4 generato a muro da Graziani (18-22), poi Ruddins chiude la sfida con l’attacco del 21-25.

Marco Gaspari post partita: “Oggi sapevamo di trovare una squadra che sa battere molto bene, soprattutto in casa, e che sa essere “sporca”, abile a giocare sulle mani del muro ed a gestire pallonetti, mani out e power tip, dunque avevamo improntato su questo la partita. Oggi mi sono preso il rischio di mandare in campo dall’inizio Britt Herbots, che aveva appena un allenamento sulle gambe, ma sappiamo che giocando ogni tre giorni è chiaro che l’allenamento diventa anche la gara. L’obiettivo è quello di di fare un passo in più verso la Final Four di Champions League, lo abbiamo fatto anche se con alcune imprecisioni, soprattutto in difesa. Al di là delle imprecisioni siamo comunque riusciti a portare a casa il primo step di questo quarto di finale.”

Il tabellino-

PGE GROT BUDOWLANI LOSZ – SAVINO DEL BENE SCANDICCI: 0-3 (22-25, 22-25, 21-25)

PGE GROT BUDOWLANI LODZ: Wilińska, Druzkowska 4, Lisiak n.e., Wenerska n.e., Blagojevic 3, Planinsec 4, Enweonwu 13, Rozynska n.e., Sobolska-Tarasova 3, Drosdowska (L2), Lysiak (L1), Grabka 2, Manyang, Damaske 21. All.: Biernat M.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI:: Ribechi (L2) n.e., Herbots 6, Castillo (L1), Ruddins 3, Kotikova n.e., Mancini n.e., Ognjenovic 2, Bajema 8, Graziani 2, Nwakalor 9, Carol 14, Antropova 17, Mingardi n.e., Ung Enriquez n.e.. All.: Gaspari M.

ARBITRIi: Eldar Zulfugarov (AZE) – Risto Strandson (EST)

Durata: 1 h 17′ (26′, 27′, 24′)

Attacco Pt%: 36% – 45%

Ricezione Pos% (Prf%): 43% – 52% (28% – 32%)

Muri Vincenti: 9-15

Ace: 4-6

MVP: Maja Ognjenovic

Spettatori: 2300