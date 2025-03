Cev Cup: Novara ad Istanbul per sfidare il Thy

ISTANBUL (TURCHIA) - La Igor Gorgonzola Novara di Lorenzo Bernardi è partita per Istanbul, dove giovedì alle 12 italiane (le 14 locali) scenderà in campo contro il THY Istanbul delle ex Durul, Orthmann e Vasilantonaki per la gara di ritorno della semifinale di CEV Cup. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 1 e su Eurovolley TV.

Forti del 3-0 dell’andata, le azzurre otterranno la qualificazione alla finale in caso di vittoria, con qualunque risultato, o in caso di sconfitta per 3-2. Qualora il THY Istanbul dovesse imporsi per 3-1 o per 3-0, le formazioni si giocheranno la qualificazione in un golden set di spareggio, da disputarsi con la formula del tie-break. Intanto, nella parte bassa del tabellone, è stata definita la prima finalista: si tratta della formazione romena dell’Alba Blaj, che dopo aver espugnato 2-3 all’andata Budapest ha bissato il successo con un netto 3-0 casalingo contro il Vasas.

Le parole di Eleonora Fersino-

« Mi aspetto una partita complicata, sicuramente combattuta e tesa. Questo sia perché giocheremo in trasferta e sappiamo che il pubblico cercherà di spingere le nostre avversarie, sia per il valore del THY Istanbul, formazione molto forte e che potrà fare molto meglio che nella gara d’andata. A Novara non hanno messo in campo tutti i propri punti di forza, anche per la nostra bravura, ma a Istanbul sarà sicuramente diverso. Confido però che anche noi possiamo alzare l’asticella rispetto alla gara di coppa e fare una partita migliore: dovremo scendere in campo senza fare calcoli, con l’obiettivo di vincere. Teniamo tanto a proseguire il nostro percorso europeo a giocare un’altra finale ».

CEV CUP-SEMIFINALE DI RITORNO-

Giovedì 13 Marzo Ore 12.00 italiane (14.00 locali)

THY Istanbul-Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Savic, Souto Jimenez (Andata Igor Gorgonzola Novara-THY Istanbul 3-0 25-23, 25-18, 26-24)