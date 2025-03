Cev Cup: Novara sfida l'Alba Blaj per entrare in finale

NOVARA -Tutto pronto per il primo atto della finalissima di CEV Cup, tra la Igor Gorgonzola Novara di Lorenzo Bernardi e la blasonata formazione romena dell’Alba Blaj. L’appuntamento è alle 20.00 di domani, al Pala Igor, per la gara d’andata (diretta Sky Sport Action ed Eurovolley TV) con il ritorno fissato a Blaj, in Romania, alle 18 locali (le 17 italiane) del prossimo 1 aprile.

Sarà una sfida speciale per Maja Aleksic, unica “ex” in campo: per lei un triennio con la divisa biancorossa dell’Alba Blaj tra il 2018 e il 2021 e cinque trofei nazionali vinti. Per Igor Volley si tratta della terza finale europea, la prima di CEV Cup dopo le precedenti (vinte) in Champions League (2019) e Challenge Cup (2024).

L’Alba Blaj sarà la quinta avversaria di Novara nella competizione dopo le polacche del Lodz, le turche dell’Aksaray, le bulgare del Maritza Plovdiv e l’altra formazione anatolica del THY Istanbul. La squadra romena è approdata invece in Finale dopo aver battuto, nell’ordine, le macedoni del Rabotnicki Skopje, le ceche del Prostejov, le spagnole del Menorca, le portoghesi del Porto e infine le ungheresi del Vasas Obuda Budapest in semifinale. Unica ex dell’incontro Maja Aleksic, cinque trofei nazionali vinti nei suoi tre anni in biancorosso. Tra le file della formazione guidata da Naranjo Hernandez presenti però due vecchie conoscenze del campionato italiano: la regista Valkova, ex Busto, e la banda Rotar, a Roma nella prima parte di questa stagione.

In caso di successo, la CEV Cup sarebbe il quinto trofeo consecutivo in Europa conquistato dalle squadre italiane, dopo il triplete dello scorso anno (la stessa Novara in Challenge, Chieri in CEV Cup e Conegliano in Champions) e il successo di Roma nella Challenge di quest’anno. Una coppa che manca nella bacheca europea dell’Igor, in cui sono presenti la Champions del 2019, una Challenge Cup (2023-24) e una WEVZA Cup (2023-24), ma vinta da un’altra società di Novara, l’Asystel, per due volte, nel 2005-06 e nel 2008-09. Il trofeo rappresenterebbe inoltre non solo la 17^ vittoria italiana nella competizione, ma anche la quinta nelle ultime sei edizioni: solo l’Eczacibasi nel 2021-22 ha interrotto la striscia tricolore iniziata con Busto Arsizio nel 2018-19 e proseguita con la Vero Volley, Scandicci e Chieri. Curiosità nella curiosità, due di questi successi, Busto e Scandicci, sono arrivati proprio in finale contro Alba Blaj.

Le parole di Lina Alsmeier-

« Siamo entusiaste ed emozionate all’idea di vivere questa sfida, per molte di noi è la prima finale europea a questo livello e ovviamente ci teniamo a giocarci al meglio le nostre possibilità. Siamo contente di poter iniziare la sfida in casa, perché contiamo su un palasport pieno e caldo, che possa darci ulteriore spinta e carica contro un avversario sicuramente di livello. La chiave? Credo che per noi sia fondamentale il servizio, perché può essere un nostro punto di forza e può limitare il gioco avversario, poi servirà grandissima attenzione nella correlazione muro-difesa. Questi sono i fattori che potranno fare la differenza. Di certo sarà fondamentale fare di tutto per partire bene e presentarci poi alla sfida di ritorno decisiva in Romania in una posizione di vantaggio ».

CEV CUP-FINALE DI ANDATA-

Martedì 25 marzo Ore 20.00

Igor Gorgonzola Novara- Voley Alba Blaj Arbitri: Hesse, Cildir