Cev Cup: Novara batte l'Alba Blaj e sente profumo di trionfo

NOVARA- Inizia nel migliore dei modi la doppia sfida di finale di CEV Cup per la Igor Gorgonzola Novara di Lorenzo Bernardi, che in un Pala Igor sold-out supera in quattro set l’Alba Blaj. Nella gara di ritorno, in programma martedì 1 aprile alle 18 locali (le 17 italiane) in Romania, alle azzurre basterà vincere con qualsiasi risultato o perdere 3-2 per conquistare la CEV Cup. Diversamente, in caso di vittoria per 3-0 o 3-1 per l’Alba Blaj, si disputerà un golden set supplementare di spareggio con la formula del tie-break.