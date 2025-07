Sorteggiate le avversarie delle italiane in Cev Cup e Challenge Cup

LUSSEMBURGO - A Lussemburgo, oltre alle formazioni maschili e femminili impegnate in Champions League, hanno conosciuto le loro avversarie anche le quattro squadre italiane, due maschili e due femminili, impegnate in Cev Cup e Challenge Cup

CEV CUP E CHALLENGE CUP MASCHILI-

In CEV Cup 2026 sarà protagonista la Gas Sales Bluenergy Piacenza, impegnata ai Sedicesimi di Finale contro la vincente della sfida tra Jihostroj Ceske Budejovice (CZE) e la perdente del primo turno di Champions League (05/06) tra VC Strumica (MKD) e Dinamo Bucarest (ROM).

In Challenge Cup 2026 a difendere i colori italiani l’ Allianz Milano, che entrerà nel tabellone dai Sedicesimi di Finale. I meneghini affronteranno la vincente della gara tra il Koll IL Oslo (NOR) e l’UGD Stip STIP (MKD).

CEV CUP E CHALLENGE CUP FEMMINILI-

In Cev Cup Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che ha già vinto questo trofeo nel marzo 2024, dai sedicesimi di finale, in programma con gare di andata e ritorno tra il 25 novembre e il 4 dicembre. Sul suo cammino troverà la perdente dello stesso turno preliminare che invece manderà la vincente nella Pool C di Champions League, ovvero una tra le greche dell’Olympiacos, le belghe del Beveren e ungheresi dell’Obuda Budapest.

Esordio assoluto in Europa per la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, che riporterà le Marche in una competizione continentale dopo l’ultima apparizione di Urbino nella stagione 2012-13. Fortunato il sorteggio delle biancoverdi, che salteranno i trentaduesimi di finale e approderanno direttamente ai sedicesimi (tra il 25 novembre e il 4 dicembre) dove se la vedranno contro la vincente del confronto tra le serbe del Mitrovica e la vincitrice della BVA Cup, torneo preliminare che coinvolge i paesi dei balcani e che si svolgerà a settembre.