Supercoppa: Milano firma l'impresa, Conegliano si arrende
TRIESTE-Dopo una battaglia incredibile, durata cinque emozionantissimi set la Numia Milano compie l'impresa, conquista il primo trofeo dell'anno, la Supercoppa Italiana, strappandola dalle mani della Prosecco Doc Conegliano che l'aveva vinta nelle ultime sette edizioni. Le pantere, che lo scorso anno avevano vinto tutto quello che c'era da vincere, si è arresa sotto i colpi di Egonu (MVP della partita con 30 punti a referto) e alla feroce determinazione della formazione di Lavarini. Finisce 3-2 (18-25, 25-22, 25-20, 13-25, 15-12) e la festa è tutta in casa Numia.
Il tabellino-
PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO – NUMIA VERO VOLLEY MILANO 2-3 (25-18 22-25 20-25 25-13 12-15) –
PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Wolosz, Braga Guimaraes 8, Fahr 2, Haak 32, Zhu 10, Chirichella 6, De Gennaro (L), Sillah 11, Lubian 5, Daalderop 1, Adigwe 1, Scognamillo, Ewert. Non entrate: Munarini (L). All. Santarelli.
NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Lanier 14, Danesi 5, Egonu 30, Piva 1, Kurtagic 7, Bosio 8, Fersino (L), Cagnin 6, Plak 2, Pietrini 1, Sartori 1, Gelin, Miner. Non entrate: Modesti (L). All. Lavarini.
ARBITRI: Giardini, Canessa.
Durata set: 22′, 28′, 25′, 22′, 17′; Tot: 114′.
MVP: Paola Egonu (Numia Milano)
Spettatori: 6807