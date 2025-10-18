Supercoppa: Milano firma l'impresa, Conegliano si arrende

TRIESTE-Dopo una battaglia incredibile, durata cinque emozionantissimi set la Numia Milano compie l'impresa, conquista il primo trofeo dell'anno, la Supercoppa Italiana, strappandola dalle mani della Prosecco Doc Conegliano che l'aveva vinta nelle ultime sette edizioni. Le pantere, che lo scorso anno avevano vinto tutto quello che c'era da vincere, si è arresa sotto i colpi di Egonu (MVP della partita con 30 punti a referto) e alla feroce determinazione della formazione di Lavarini. Finisce 3-2 (18-25, 25-22, 25-20, 13-25, 15-12) e la festa è tutta in casa Numia.