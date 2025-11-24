Challenge Cup: prima assoluta per Vallefoglia

ATENE (GRECIA) -Non si ferma la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia : dopo la trasferta di Firenze contro la Savino del Bene Scandicci, le tigri sono ripartite direttamente per Milano per recarsi direttamente ad Atene dove domani, martedì 25 novembre alle 18 (ora italiana) affronteranno all’Olympic Village Sports Hall della capitale greca il loro primo storico impegno internazionale. Si tratta della gara di andata dei sedicesimi di finale della CEV Challenge Cup, la terza competizione europea a squadre, cui la Megabox si è qualificata vincendo i play-off di fine stagione superando in finale la Reale Mutua Fenera Chieri. Quanto all’AEK Atene, è arrivata sin qui aggiudicandosi il torneo di prequalificazione della Balkan Volleyball Association tenuto a Gjilan (Kosovo) e poi eliminando con un doppio 3-0 nei trentaduesimi di finale le serbe del Gzok Srem Sremka Mitroviča. L’incontro sarà diretto dal tedesco Erik Lachmann e dall’albanese Enri Zenullari. La gara di ritorno si terrà al PalaMegabox mercoledì 3 dicembre alle 20.

L’AEK Atene è parte della grande polisportiva nata nel 1924 che comprende anche calcio, pallacanestro, pallamano, rugby e numerose altre discipline. Fondata nel 1995, la squadra femminile di volley si è aggiudicata un campionato nazionale e una Supercoppa nel 2011/12 e, nel 2022/23, una Coppa di Grecia. Nella scorsa stagione si è piazzata al sesto posto in campionato. La squadra è guidata da Konstantinou Tampouratzis. Le palleggiatrici sono la nazionale ceca Katerina Valkova e la greca Marina Staikou; l’opposto è l’interessante turca Tutku Burcu Yüzgenç; le schiacciatrici sono la nazionale romena Adriana-Maria Burtea, la francese Guewe Diouf e le greche Stamatia Kiparissi e Marina Klepkou. Al centro operano l’americana Tristin Lynn Savage e le greche Ioanna-Lamprini Polynopoulou, Angeliki Kavvadia e Katerina Kokoti. Anche i liberi sono greci: Sevastiani Xintara e Foteini Voulgaraki.

Le parole del tecmico Andrea Pistola-

« L’AEK è una buona squadra molto votata all’attacco, perciò cercheremo di metterla in difficoltà in ricezione. Hanno alcune giocatrici valide come l’esperta francese Diouf, da anni protagonista nel suo campionato, e la turca Yüzgenç, nel giro della nazionale. C’è molto orgoglio e un po’ di emozione da parte nostra nell’essere qua a rappresentare Vallefoglia in una competizione europea. Teniamo molto a fare bella figura e a giocare la nostra pallavolo”. Quanto alla partita con Scandicci, prosegue Pistola: “Mai come questa volta i meriti delle avversarie superano, e di molto, i nostri demeriti. Per la prima volta nella stagione abbiamo trovato una squadra che ci ha messo in grandissima difficoltà. Hanno spinto tantissimo al servizio e non abbiamo mai avuto tanti problemi in ricezione e ricostruzione come in questa partita. Ovviamente la nostra prima azione non era mai abbastanza fluida per essere efficace, e dall’altra parte loro hanno giocato sempre con la palla in mano ».

CHALLENGE CUP-SEDICESIMI DI FINALE-

Martedì 25 novembre Ore 18.00

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia-Aek Atene Arbitri: LACHMANN (Ger)-Zenullari (Alb)