mercoledì 26 novembre 2025
Cev Cup: Vasas-Chieri domani in campo per i 16i

La squadra di Negro domani alle 18.30 sfiderà le campionsse d'Ungheria alla ERD Arena di Budapest nell'esordio stagionale nelle Coppe Europee
4 min
BUDAPEST (UNGHERIA)- La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 scenderà in campo domani, giovedì 27 novembre alle 18.30, alla ERD Arena di Budapest per l’andata dei sedicesimi di finale contro il Vasas Obuda.

Mercoledì 3 dicembre (ore 20) è in programma il ritorno al Pala Gianni Asti di Torino, sede di tutti gli incontri casalinghi di Chieri in coppa.

La squadra che Spirito e compagne affrontano in questo primo impegno sono un avversario inedito e tutto da scoprire. Chi la conosce meglio è senza dubbio Anett Nemeth, nata a Budapest ed ex della sfida, avendo esordito nel massimo campionato ungherese a 16 anni proprio con il Vasas.
Da tempo il Vasas domina la scena magiara: vincitrice nella sua storia di dieci scudetti (quattro consecutivi dal 2022 a oggi) e terza classificata la scorsa stagione in Coppa Cev, al momento a punteggio pieno in campionato, quella allenata dal greco Giannis Athanasopoulos è una formazione ben assortita che quest’anno ha già fatto sudare l’Olympiakos nei preliminari di Champions. Insomma, un’avversaria da affrontare con la massima attenzione.

Le parole di Anett Nemeth

« Sono molto emozionata per queste partite. È una bella opportunità per giocare quasi in casa e vedere la mia famiglia, alcuni amici e compagne di nazionale Negli ultimi anni sono sicuramente la squadra più forte in Ungheria. Una squadra con un buon mix di esperienza e giovani talenti. Hanno un gioco stabile e un buon gioco di squadra, senza puntare su una sola giocatrice. Il palazzetto dove giocano, che conosco molto bene, non è quello originale della squadra di Vasas, ma quando giocano loro i tifosi li seguono ovunque e creano una grande atmosfera».

La formula della Coppa Cev

Chi fra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Vasas Obuda supererà il doppio confronto dei sedicesimi affronterà negli ottavi le francesi del Nancy o le portoghesi dello Sporting Lisbona. Nel successivo turno dei playoff potrebbe esserci il Bielsko-Bala, squadra polacca in cui milita l’ex chierese Kertu Laak. Nei quarti entreranno in gioco quattro squadre dalla fase a gironi della Champions. Seguiranno semifinali e finali.
Si gioca sempre con partite d’andata e ritorno: per aggiudicarsi la doppia sfida bisogna fare 4 punti, ad esempio vincendo 3-1 e perdendo al tie-break, oppure imponendosi due volte 3-2, in caso contrario sarà necessario un golden set di spareggio.

Quarta presenza consecutiva in Europa per Chieri

Ammessa a questa edizione della Coppa Cev grazie al ripescaggio avvenuto in estate, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è alla quarta partecipazione consecutiva in una coppa europea. Le due esperienze in Challenge si sono concluse con il primo posto nel 2023 e il secondo posto della scorsa stagione, mentre nel 2023/2024 le biancoblù hanno coronato la loro unica partecipazione alla Coppa Cev conquistando il trofeo.
Nell’albo d’oro della manifestazione le squadre italiane hanno vinto cinque delle ultime sei edizioni: Busto Arsizio (2019), Monza (2021), Scandicci (2023), Chieri (2024) e Novara (2025).

CEV CUP-ANDATA SEDICESIMI-

Giovedì 27 novembre Ore 18.30

Vasas Obuda- Reale Mutua Fenera Chieri ’76 Arbitri: Maciejewski (Pol), Hristov (Mac)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

