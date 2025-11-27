Cev Cup: Chieri vince l'andata dei 16i a Budapest

Tolte le fasi iniziali del primo set Spirito e compagne hanno sempre la partita in mano e mettono in campo la qualità e l’attenzione necessarie per ottenere un risultato positivo. Una buona vittoria di squadra costruita sfruttando la profondità della panchina, coach Negro infatti lancia titolari Bah e Alberti e durante la gara dà spazio anche ad Antunovic, Dambrink, Degradi, Ferrarini e Bonafede, quest’ultima al debutto assoluto.

Il primo punto dell’incontro è di Bah. Le padrone di casa guadagnano un leggero margine e lo difendono fino al 12-9. Un’azione prolungata decisa in fast da Cekulaev sposta l’inerzia a favore di Chieri che raggiunge la parità a 12 con un bel muro di Dervisaj e con un altro muro della schiacciatrice svizzera passa a condurre 14-15. Il vantaggio ospite cresce a 5 dopo il 15-20 di Nemeth. Sul 18-24 le ragazze di Negro sfruttano la prima palla set con Dambrink che appena entrata sigla il 18-25.

Nel secondo set Chieri piazza un break a 6-10. Il distacco tocca i 5 punti sul 8-13 (Alberti di prima intenzione), si riduce a 10-13, poi con un bel filotto Spirito e compagne danno un nuovo strappo a 11-17. Chieri sale a +7 con un muro di Dambrink (12-19) e, in controllo, arriva a 18-24. Il Vasas annulla due palle set, quindi un errore al servizio porta al giro di campo sul 20-25.

Sul 4-4 del terzo set c’è un primo prezioso allungo di Chieri che con Alberti, Nemeth e Dervisaj sale a 6-12. Sul 7-15 (muro di Cekulaev) entrano Antunovic e Dambrink, a ruota viene poi il turno di Degradi, Bonafede (per lei debutto assoluto in biancoblù) e Ferrarini. I titoli di coda scendono quando la diagonale da posto 2 di Dambrink vale il 19-25.

La miglior realizzatrice è Ohwobete con 15 punti, seguita da Šunderlíková (12). Fra le biancoblù le top scorer, con 11 punti a testa, sono Dervisaj, Nemeth e Cekulaev, quest’ultima premiata MVP anche grazie ai 5 muri (su 14 complessivi di Chieri).

La gara di ritorno dei sedicesimi si giocherà mercoledì 3 dicembre (ore 20) al Pala Gianni Asti di Torino ».

Chi fra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Vasas Obuda passerà il turno affronterà negli ottavi il Nancy o lo Sporting Lisbona (nella gara d’andata le francesi hanno vinto 3-1).

Le parole di Ilaria Spirito

«Non è stata sicuramente la nostra miglior pallavolo, complice anche il cambio del pallone. Credo siamo state brave a gestire la partita pur senza esprimerci al meglio. Era il risultato che ci serviva per poter affrontare il ritorno in casa con la giusta calma».

Il tabellino

VASAS OBUDA BUDAPEST-REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 0-3 (18-25; 20-25; 19-25)

VASAS OBUDA BUDAPEST: Carol Leite 1, Šunderlíková 12, Vilbert 7, Papp, Glemboczki 7, Ohwobete 15; Szalai (L); Boskó, Fekete 4, Zsombók 1, Csereklye, Kiss 1, Juhár (2L). N. e. Sinka. All. Athanasopoulos.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 2, Nemeth 11, Alberti 6, Cekulaev 11, Bah 8, Dervisaj 11; Spirito; Antunovic, Dambrink 11, Degradi 1, Ferrarini, Bonafede (2L). N. e. Nervini, Gray. All. Negro.

ARBITRI: Maciejewski (Polonia) e Hristov (Macedonia).

Durata set: 30′, 28′, 25′; Tot: 83′.