Cev Cup: Chieri attende il Vasas per chiudere i conti

TORINO -La Reale Mutua Fenera Chieri ’76, forte della vittoria dell'andata , affronta, domani mercoledì 3 dicembre, la gara di ritorno dei 16i. Nella gara di Budapest di giovedì scorso le ragazze di coach Negro si sono imposte 0-3, risultato che le mette in una posizione di vantaggio Alla squadra di Negro basterà vincere due set per proseguire la corsa nella seconda competizione Europea. A sostenere e a trascinare le ragazze di Negro ci sarà il pubblico del Pala Gianni Asti di Torino che sarà un fattore importante per spingere Elles Dambrink e compagne verso la qualificazione . Chi fra Chieri e Budapest supererà il doppio confronto se la vedrà con la vincente del sedicesimo fra il Nancy e lo Sporting Lisbona. Nella gara d’andata le francesi hanno vinto 3-1.

Le parole di Elles Dambrink

Elles, facciamo un passetto indietro e iniziamo dalla vittoria di domenica a Cervia.

«Penso che nel complesso abbiamo giocato una buona partita d’attacco, anche se nel primo set siamo stati un po’ troppo vicini. Sapevamo quanto fossero importanti questi punti per la nostra classifica e quindi, dopo aver dato un po’ più di gas, anche il nostro muro ha iniziato a funzionare meglio. Alla fine abbiamo conquistato tre punti pesanti a chiusura di una settimana impegnativa fatta di lunghi viaggi».

Ora Chieri ha due partita in casa, a cominciare da quella di domani a Torino contro il Vasas.

«Budapest è una squadra intelligente con una buona visione di gioco. Dobbiamo assicurarci di controllare i loro esterni e il loro opposto. Nella partita d’andata abbiamo fatto la differenza con buoni muri, dobbiamo continuare così!».

Parliamo anche un po’ di te. Come sta andando questa tua prima avventura in Italia, con Chieri?

«Sta andando bene. Il livello della competizione italiana qui è davvero alto. Lavoriamo duramente in allenamento per migliorare e prepararci al meglio contro le avversarie, per essere pronte ogni volta che ci sarà bisogno».

CEV CUP-RITORNO DEI 16i-

Mercoleì 3 dicembre ore 20.00

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 - Vasas Obuda Budapest Arbitri: De Baar (Ned), Schoenmakers (Ger)