Challenge Cup: Vallefoglia per l'impresa contro l'AEK

PESARO- Mercoledì 3 dicembre alle 20.00 al PalaMegabox di Pesaro la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia ha davanti a sé un ostacolo non facile da scavalcare: dopo la sconfitta per 3-1 subita ad Atene nella gara di andata dei sedicesimi di finale della CEV Challenge Cup, nella gara di ritorno dovrà battere le avversarie dell’AEK per 3-0 o 3-1 e poi aggiudicarsi anche il Golden Set di spareggio per proseguire il cammino nella Coppa. L’incontro sarà diretto dalla croata Tajana Kramar Sandl e dalla belga Linde Maertens. Per le tigri, all’esordio assoluto nelle manifestazioni europee, si tratta di una partita di grande importanza, e, per il pubblico degli appassionati, di una serata da non perdere.

Nella gara di andata la squadra greca ha trovato grande contributo dall’opposto turco Yüzgenç (19 punti), ma la palleggiatrice ceca Valkova ha saputo orchestrare il gioco in maniera equilibrata, mandando in doppia cifra tutte le altre sue compagne del sestetto, con la schiacciatrice romena Burtea a quota 14 e la greca Kyparissi a 12; significativo anche l’apporto delle due centrali, con la greca Kavvadia a 12 punti e l’americana Savage a 10. Per le tigri tantissima fatica soprattutto in attacco (29%), con la sola Bici in doppia cifra (12 punti) e Giovannini (55%) e Butigan (44% con 3 muri) le uniche a mantenere un livello di pericolosità accettabile.

Le parole del tecnico Andrea Pistola

« Nella gara di andata non abbiamo giocato una bella pallavolo, quindi questa volta, anche sulla base della bella reazione vista in campo nel match contro il Monviso, dobbiamo avere prima di tutto un approccio più deciso. Siamo obbligati ad un compito molto difficile: non ci basterebbe vincere 3-0 o 3-1, ma dovremmo anche aggiudicarci l’eventuale Golden Set. Nella gara di andata, l’AEK si è confermata come una buona squadra, che ha gettato in campo molta intensità difendendo tanto e, contemporaneamente, giocato in maniera molto ordinata, pur non avendo attaccanti potentissime. La vittoria in campionato ci deve dare nuove energie per affrontare al meglio questa partita ».

CHALLENGE CUP-RITORNO 16i DI FINALE-

Mercoledì 3 dicembre ore 20.00

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia- AEK Atene Arbitri: Kramar Sandl (Cro), Maertens (Bel)