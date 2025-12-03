Champions League: Novara attende il Fenerbahce per il big match della 2a giornata

NOVARA -Prosegue il cammino delle italiane nella Champions Femminile. Conegliano ha già assolto il suo compito andando a vincere a Dresda , oggi sarà la volta di Milano e Scandicci, ma la sfida più attesa è quella che domani, giovedì 4 dicembre, attende l'Igor Gorgonzola Novara.

Dal PalaIgor alle ore 18.00 in diretta su Sky Sport Uno, Arena, NOW e DAZN, l’Igor Gorgonzola Novara accoglierà una delle squadre più attrezzate d’Europa, il Fenerbahçe Istanbul, riproponendo una classica come la sfida tra Italia e Turchia, le due superpotenze del volley continentale già protagoniste nella Finale degli ultimi Mondiali, vinta dalle azzurre. Un big match che metterà anche in palio la testa della Pool B di CEV Champions League, che al momento vede le turche leggermente avanti alle zanzare per via del quoziente set, considerato l’1-3 contro il Lodz delle piemontesi e il 3-0 delle gialloblu contro il Benfica nella prima giornata.

Alla guida del Fenerbahçe, già campione di Supercoppa in questa stagione e con una Champions League in bacheca nella stagione 2011-12, l’italiano Marcello Abbondanza, che tra le stelle mondiali a sua disposizione, da Melissa Vargas ad Arina Fedorovceva fino alle turche Erdem, Baladin e Orge, può contare anche sulla campionessa olimpica e mondiale Alessia Orro, la cui presenza risulta però ancora incerta per via di un leggero infortunio occorso nei giorni passati.

Per Novara una vera e propria prova del nove al ritorno nella massima competizione europea, in un PalaIgor che si prospetta incandescente pronto a sostenere le sue beniamine.

CHAMPIONS LEAGUE 2a GIORNATA POOL B-

Giovedì 4 dicembre Ore 18.00

Igor Gorgonzola Novara- Fenerbahçe Istanbul Arbitri: Kellenberger (Ger)-Muha (Cro)