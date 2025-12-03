Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 3 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Champions League: Novara attende il Fenerbahce per il big match della 2a giornata

Champions League: Novara attende il Fenerbahce per il big match della 2a giornata

Domani alle 18.00 al Pala Igor le azzurre affrrontano, per la supremazia nella Pool B, una delle formazioni più quotate d'Europa
2 min
TagsIgor GorgonzolaFenerbahce

NOVARA-Prosegue il cammino delle italiane nella Champions Femminile. Conegliano ha già assolto il suo compito andando a vincere a Dresda, oggi sarà la volta di Milano e Scandicci, ma la sfida più attesa è quella che domani, giovedì 4 dicembre, attende l'Igor Gorgonzola Novara.

Dal PalaIgor alle ore 18.00 in diretta su Sky Sport Uno, Arena, NOW e DAZN, l’Igor Gorgonzola Novara accoglierà una delle squadre più attrezzate d’Europa, il Fenerbahçe Istanbul, riproponendo una classica come la sfida tra Italia e Turchia, le due superpotenze del volley continentale già protagoniste nella Finale degli ultimi Mondiali, vinta dalle azzurre. Un big match che metterà anche in palio la testa della Pool B di CEV Champions League, che al momento vede le turche leggermente avanti alle zanzare per via del quoziente set, considerato l’1-3 contro il Lodz delle piemontesi e il 3-0 delle gialloblu contro il Benfica nella prima giornata.

Alla guida del Fenerbahçe, già campione di Supercoppa in questa stagione e con una Champions League in bacheca nella stagione 2011-12, l’italiano Marcello Abbondanza, che tra le stelle mondiali a sua disposizione, da Melissa Vargas ad Arina Fedorovceva fino alle turche Erdem, Baladin e Orge, può contare anche sulla campionessa olimpica e mondiale Alessia Orro, la cui presenza risulta però ancora incerta per via di un leggero infortunio occorso nei giorni passati.

Per Novara una vera e propria prova del nove al ritorno nella massima competizione europea, in un PalaIgor che si prospetta incandescente pronto a sostenere le sue beniamine. 

CHAMPIONS LEAGUE 2a GIORNATA POOL B-

Giovedì 4 dicembre Ore 18.00

Igor Gorgonzola Novara- Fenerbahçe Istanbul Arbitri: Kellenberger (Ger)-Muha (Cro)

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppe volley

Da non perdere

Champions League: Conegliano travolge Dresda e parte per il MondialeChampions League: Novara va a vincere sul campo di Lodz

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS