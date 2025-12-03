Challenge Cup: Vallefoglia rimonta e si qualifica al Golden Set

PESARO-L’Italia non abbandona la CEV Challenge Cup, la competizione vinta ben 26 volte dalle sue formazioni, di cui le ultime quattro di seguito. Nonostante la netta sconfitta dell’andata in Grecia, la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia fa l’impresa nei sedicesimi di Finale della terza competizione europea e vince in casa contro l’AEK Atene in quattro set, perfezionando poi il successo e strappando la qualificazione agli ottavi in un Golden Set dominato. Simile l’andamento dei primi due set al PalaMegabox: Vallefoglia nel primo e l’AEK nel secondo accelerano proprio nel finale dopo una frazione equilibrata, imponendosi sull’avversaria per 25-20 e 21-25. Dal terzo set le tigri controllano però il pallino del gioco e prima vanno avanti 25-21 senza però soffrire le greche, poi prendono il largo nel quarto gioco con un netto 25-13. Le giallonere non riescono a riattaccare la spina nel decisivo Golden Set e subiscono ancora le fiammate biancoverdi di Bici (16 punti) e di una scatenata Omoruyi, impetuosa con le sue 29 firme sulla partita. Fondamentale la partecipazione delle due centrali Butigan e Candi, invalicabili con 7 e 6 muri a testa (13 e 12 punti). L’avversaria di Vallefoglia nella prossima fase sarà la squadra ungherese del Fatum Nyiregyhaza, vincente con un doppio 3-0 nel doppio confronto contro le bosniache dello ZOK Igman Ilidza.