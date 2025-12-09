Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 9 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Cev Cup: Piacenza sfida il Budejovice nell'andata dei 16i

Biancorossi in campo al Pala Pirastu di Cagliari domani alle 19.30 per la sfida con la formazione ceca.
TagsGas SalesBudejovice

CAGLIARI-Gas Sales Bluenergy Piacenza si prepara per l’esordio in ambito europeo: la formazione emiliana, che lo scorso anno venne superata da Perugia nella Finale 3° Posto, scenderà in campo domani – mercoledì 10 dicembre, alle 19.30 – per l’andata dei Sedicesimi di Finale di CEV Cup, che vedrà gli emiliani opposti al Budejovice, squadra ceca. Palcoscenico d’eccezione per la sfida, visto che Piacenza sarà di scena al Pala Pirastu di Cagliari, che negli scorsi anni ha ospitato diverse sfide europee con le formazioni di SuperLega protagoniste. La gara sarà trasmessa gratuitamente, previa iscrizione, su DAZN.

Piacenza, che viene dall’importante successo esterno sul campo di Cisterna, vorrà dare seguito al buon momento di forma anche in campo europeo.

Il Budejovice conta tra le sue fila Samuli Kaislasalo, lo scorso anno in Serie A2 a Pineto, oltre ad Aleksandar Okolic, visto a Milano diverse stagioni fa. Le due squadre torneranno poi in campo tra circa un mese per la sfida di ritorno, in programma martedì 7 gennaio.

CEV CUP SEDICESIMI DI ANDATA

Mercoledì 10 dicembre 2025, ore 19.30

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Johostroj Ceske Budejovice (CZE) Arbitri: Ruben Sanchez Rodriguez (Spa), Igli Feshti (Alb)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

