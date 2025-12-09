Cev Cup: Piacenza sfida il Budejovice nell'andata dei 16i

CAGLIARI-Gas Sales Bluenergy Piacenza si prepara per l’esordio in ambito europeo: la formazione emiliana, che lo scorso anno venne superata da Perugia nella Finale 3° Posto, scenderà in campo domani – mercoledì 10 dicembre, alle 19.30 – per l’andata dei Sedicesimi di Finale di CEV Cup, che vedrà gli emiliani opposti al Budejovice, squadra ceca. Palcoscenico d’eccezione per la sfida, visto che Piacenza sarà di scena al Pala Pirastu di Cagliari, che negli scorsi anni ha ospitato diverse sfide europee con le formazioni di SuperLega protagoniste. La gara sarà trasmessa gratuitamente, previa iscrizione, su DAZN.