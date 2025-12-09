Challenge Cup: Milano in Macedonia del Nord per l'andata dei 16i
MACEDONIA DEL NORD-Impegno lontano dai confini nazionali per l’Allianz Milano, che domani sera, alle 19.30, sarà di scena in Macedonia del Nord per sfidare i padroni di casa dell’UGD Stip, nella gara valida per l’andata dei Sedicesimi di Finale di Challenge Cup, competizione alla quale i meneghini si sono qualificati in virtù della vittoria ai Play Off 5° Posto al termine della scorsa stagione.
La squadra di Roberto Piazza vuole cancellare in fretta la sconfitta patita in casa contro Perugia nell’ultimo match di SuperLega Credem Banca: la trasferta in direzione Macedonia del Nord può rappresentare per il gruppo meneghino un buon modo per ritrovare fiducia.
CHALLENGE CUP ANDATA SEDICESIMI
Mercoledì 10 dicembre 2025, ore 19.30
UGD Stip Stip (MKD) – Allianz Milano Arbitri: Slavlsa Kuzmanovic (Ucr), Nicklas Kjaer Thomsen (Dan)