Champions League: esordio vincente di Civitanova contro Montpellier

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- Buona la prima nella Fase a Gironi della Champions League 2026. L’esordio della Cucine Lube Civitanova di Giampaolo Medei nella Pool E è di quelli convincenti. A farne le spese nel 1st leg i transalpini del Montpellier HSC VB, piegati in tre set 3-0 (25-16, 25-17, 25-22) da capitan Fabio Balaso e compagni sul taraflex dell’Eurosuole Forum, ancora inviolato nella stagione in corso. Domani, mercoledì 10 dicembre, si sfideranno in Polonia le altre due squadre del raggruppamento, PGE Projekt Warszawa e Volley Haasrode Leuven.

Match a senso unico contro una squadra che dimostra di avere buone capacità in ricezione, ma che non riesce a contenere la potenza degli attacchi cucinieri né a eludere il muro-difesa dei padroni di casa nei momenti topici dell’incontro.

Boninfante fa girare a ritmi vertiginosi l’attacco che chiude con il 58% di positività dopo aver toccato percentuali altissime, come il 71% del secondo set. I 10 muri a 1 riassumono il divario, con Gargiulo autore di 4 block. Biancorossi presenti anche al servizio (7 ace a 2). Gli schiacciatori di casa si esaltano, a partire da Nikolov, MVP e top scorer (17 punti), per continuare con Loeppky (12) e Bottolo (10). Tra gli ospiti in doppia cifra i soli Palacios (13) e Lopez Pascual (12).

Stessa formazione schierata a Modena per la Lube: Boninfante al palleggio a innescare gli schiacciatori Loeppky, Nikolov e Bottolo, al centro Gargiulo e Podrascanin, Balaso libero. Ospiti schierati con Sanchez Pages in cabina di regia e Mathias bocca da fuoco, Lopez Pascual e Palacios laterali, Jeanlys e Jouffroy al centro. Phelut nel ruolo di libero.

Nel primo set la Lube domina in attacco (57% contro il 42% degli ospiti), ma anche a muro (4 a 1 i vincenti), e vince il duello dai nove metri (2 ace a 1). Buon inizio dei biancorossi, avanti 8-3 con una buona gestione degli attacchi e del muro-difesa. La Lube allunga con l’ace di Boninfante (10-4) e dilaga con Nikolov in attacco (14-6). Lube incontenibile anche al centro con Gargiulo e Podrascanin, ma il massimo vantaggio arriva con l’ace di Nikolov (17-8). Nel momento migliore dei cucinieri arriva la reazione francese (18-13). A Balaso e compagni basta un time out di Medei per riprendere a macinare punti (21-13), anche al centro (24-15). Chiude Nikolov con il suo quinto punto (25-16).

Nel secondo set la positività in attacco della Lube sale fino al 71%, con gli schiacciatori incontenibili e Nikolov mattatore con 7 punti e l’83%. Anche al rientro i cucinieri trovano un buono sprint (8-5), ma il Montpellier torna sotto con le battute di Palacios (8-7). Si procede a strappi, poi il set si incanala in un punto a punto che porta al pari transalpino con il già citato Palacios (13-13). La Lube si scuote e rialza la testa spingendo Le Marrec a chiamare a rapporto i suoi dopo la pipe di Bottolo (16-13). Al rientro il tocco di Nikolov aumenta il divario e sul successivo allungo (18-13) il tecnico ospite rincara la dose con un altro time out. I francesi non passano più e anche Loeppky sale in cattedra (21-14). Sul fronte opposto entra Hervoir per Mathias. Nel finale i brividi maggiori li dà una lunghissima chiamata Challenge, poi risolta con una contesa. Il muro di Gargiulo, terzo di squadra nel set, chiude i giochi (25-17).

Al rientro il Montpellier schiera dall’inizio Mare, giovane di talento già utilizzato nella seconda parte del parziale precedente, ma la musica non cambia. Bottolo si concede gran belle giocate nella notte prima della laurea (11-7), i compagni non sono da meno (15-10). Boninfante e Nikolov fanno quello che vogliono con il pallone (18-12) e dalla panchina si vede anche il francesino biancorosso Duflos-Rossi, che debutta con molta emozione contro i suoi connazionali. Gli ospiti rosicchiano qualche punto nel finale (23-20), ma Duflos-Rossi guida il riscatto dei biancorossi (24-20), che chiudono 25-22 con Gargiulo.

Il tabellino-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – MONTPELLIER HSC VB (FRA) 3-0 (25-16, 25-17, 25-22) –

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Balaso (L), Boninfante 4, Bottolo 10, Duflos-rossi 1, Gargiulo 8, Loeppky 11, Nikolov 17, Podrascanin 2. Non entrati Bisotto, D’heer, Hossein Khanzadeh, Kukartsev, Orduna, Tenorio. All. Medei Giampaolo.

MONTPELLIER HSC VB (FRA): Sanchez 1, Piazzetta, Jeanlys 1, Hervoir 2, Mare 4, Palacios 13, Lopez 12, Phelut (L), Jouffroy 4, Mathias 4. Non entrati Siksou, Delolme. All. Le Marrec.

ARBITRI: Stoica, Gerothodoros.

Durata set: 20′, 28′, 23′; tot: 71′

MVP: Aleksandăr Nikolov (Cucine Lube Civitanova)

Spettatori: 2.550.