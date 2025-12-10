Mondiale per Club: Conegliano batte lo Zamalek ed è già in semifinale

SAN PAOLO (BRASILE)- Secondo appuntamento e chance diretta per la semifinale alla Mercado Livre Arena di Sao Paulo: nella seconda giornata della pool del Mondiale per Club in Brasile la Prosecco DOC Imoco Conegliano affronta lo Zamalek Sporting Club, formazione egiziana che ieri è caduta per 3-0 contro il Dentil Praia. Le Pantere, invece, hanno battuto le Orlando Valkyries con lo stesso punteggio al loro debutto nella rassegna intercontinentale.

Si è giocato ieri, si gioca oggi e si torna in campo domani, coach Daniele Santarelli cambia il 6+1 per la sfida odierna e si affida a Ewert e Adigwe per la diagonale, Sillah e Daalderop sono le bande, Munarini e Chirichella sono le centrali, Scognamillo è il libero. Nella metà campo avversaria giocano dall’inizio Nada, Tokka, Hana, Sabine, Magdic, Dalia e Icel.

Sillah inizia con la mano caldissima: sull’11-5 in avvio ha già 8 punti sul tabellino, 3 di fila al servizio, poi Ewert ingaggia Daalderop, Munarini e Adigwe (14-5, parziale di 7-0, ne fa 11 la centrale azzurra al suo esordio mondiale), Chirichella mura e si presenta al match sul 17-9. Adigwe abbatte la ricezione avversaria (18-9), e colpisce anche da posto 2 (21-13), Ewert piazza un altro ace per le gialloblù prima dell’1-0 marcato da Sillah (25-14, slovena super nel primo set con 10 punti con il 75%, 3 aces e 1 muro).

Adigwe tuona e dà uno squarcio al secondo set, sull’8-2 metà dei punti nel parziale trovano la firma dell’opposta (saranno 8 alla fine del parziale). Daalderop trova bene le misure quando attacca in posto 4, Ewert esulta per il monster block che vale il 15-7. La statunitense trova altri mattoncini da Munarini (18-10), Daalderop è decisiva in coda al set (23-13, 10 centri per l’olandese), ma è Chirichella a garantire il 2-0 alle Pantere (24-16, 7 punti e 2 muri alla fine per la centrale).

Il terzo set è quello decisivo per portare la qualificazione alla semifinale dalla parte della Prosecco DOC: Adigwe ha fretta di chiudere i conti e apre il primo break con due aces (7-4, 18 punti, top scorer di giornata), Chirichella manda in tilt la ricezione avversaria e viene premiata con l’ace (11-6). Sillah ruggisce con la diagonale (17-12), Daalderop fluttua e segna in palleggio (22-16), Ewert con il 4° punto del match chiude la partita.

Dopo aver ottenuto il pass per la semifinale, che si giocherà sabato 13 dicembre, resta da definire il piazzamento nel girone delle Pantere, che domani incrociano il Dentil Praia Clube (che in giornata ha battuto Orlando) per il primato del raggruppamento: si gioca alle 17.30 italiane, diretta streaming su DAZN e Volleyballworld.tv.

Le parole del tecnico Daniele Santarelli

« Era una partita che dovevamo vincere per forza 3-0, sapevamo che i valori in campo erano nettamente differenti però mi aspettavo una partita migliore da parte nostra. Ho provato a spronare le ragazze a dare il meglio ma non è semplice quando il livello non è altissimo e l’attenzione non è al massimo si rischia di non giocare bene e questo è successo. Dovevamo vincere ed abbiamo vinto. Ora pensiamo al Praia che è la squadra più insidiosa del girone, avranno il pubblico dalla loro e non sarà facile ma noi siamo pronti a dare il massimo ».

Il tabellino-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-ZAMALEK SPORTING CLUB 3-0 (25-14, 25-16, 25-22)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Scognamillo, Ewert 4, Munarini 11, Adigwe 18, Daalderop 10, Chirichella 7, Sillah 14, Gabi ne, Zhu ne, Lubian ne, De Gennaro ne, Haak ne, Wolosz ne, Fahr ne. All. Santarelli

ZAMALEK SPORTING CLUB: Nada, 6 Tokka 9, El Henawy 4, Hana 2, Icel, Mariam 1, Sabine 1, Mamdoh ne, Magdic 8, Zarkka ne, Noura, El Aydy, Dalia 3, Marwa. All. Fathy Shaaban

ARBITRI: de Araujo Paes (BRA) e Simic (SRB)

Durata set: 21′. 24′, 24′ Tot: 69’

Spettatori: 2000 circa