SAN PAOLO (BRASILE)- La Prosecco DOC Imoco Conegliano termina il girone imbattuta e vola in semifinale dopo aver battuto una delle due squadre brasiliane, il Dentil Praia sostenuto dalla “torcida” di casa. Sabato la semifinale contro la seconda dell’altro girone. Alla Mercado Livre Arena di Sao Paulo va in scena la terza e ultima sfida del girone contro l’esperta Dentil Praia Clube, formazione brasiliana. È l’ultima partita della pool, con due vittorie in altrettante partite le Pantere hanno già ottenuto il pass per la semifinale del Mondiale per Club di sabato e stasera si gioca il primo posto con le carioca. Per la quarta volta nella rassegna intercontinentale si ripropone il confronto tra Conegliano e Praia, la squadra di coach Santarelli ha sempre avuto la meglio.

La Prosecco DOC, cnelle precedenti gare del girone ha battuto le Orlando Valkyries e lo Zamalek Sporting Club. Lo staff gialloblù dopo il turnover di ieri torna al sestetto con capitan Wolosz al palleggio e Haak opposta, schiacciatrici Zhu e Gabi, sempre idolatrata dal pubblico di casa, , Chirichella e Lubian centrali, Moki De Gennaro libero. Dall’altra parte, coach Moreira sceglie come titolari Macris, Adenizia, Michelle e Monique Pavao, Caffrey, Milka, libero Natalia.

Il primo set parte su ritmi alti e le Pantere rispondono con un grande approccio: Haak chiude un parziale di 6-0 dopo il primo time-out della panchina avversaria (9-3, ne segnerà a referto 16 alla fine la svedese con il 68% in attacco, inarrestabile top scorer). Dopo una reazione del Praia le Pantere ritrovano il +6 grazie al murone di Chirichella, il primo in assoluto del match, poi la centrale napoletana va a segno anche con la fast (16-8). Le Pantere sono torrenziali, perfette in difesa (anche spettacolari con De Gennaro “on fire”), spietate in transizione con Wolosz molto ispirata, è lei a scrivere anche il +10 con il muro (19-9), Sale in cattedra Zhu, protagonista di un primo set su livelli incredibili (8 punti e 89% in attacco), tocca appena il pallone per segnare il 23-11, poi chiude i conti per il 25-12, 1-0.

Le Pantere ripartono dai muri di Haak e Zhu per costruire la fiducia nel secondo parziale (7-7), al secondo punto break di Chirichella il punteggio recita 11-9, Gabi nel set è decisiva in attacco con le sue traiettorie imprevedibili, supera il muro per il 13-10 con allegato time-out della panchina avversaria. Il caldo di San Paolo sembra tonificare le ragazze in gialloblù che si esaltano (dalle tribune di sentono anche incredibilmente cori pro Conegliano), Chirichella si fa sentire al centro, poi ruggisce ancora la “solita” Bella Haak per allungare il vantaggio (17-12), poi Zhu fa vedere tutto il suo repertorio per il 20-15 (la star cinese finirà con 15 punti, 2 muri e un irreale 12/14 in attacco!), poi coach Santarelli mette la seconda linea “salvatutto” ed entra Scognamillo. Set point timbrato da Haak (5 punti viaggiando al 50% nel secondo set), si chiude sul 25-19.

Marina Lubian suona la carica in prima linea tra muri e fast per il primo vantaggio gialloblù (5-3). Le brasiliane ci provano con l’esperienza di Adenizia e una battuta a tutto braccio, la contesa torna in equilibrio, ma è Asia Wolosz a far saltare il banco siglando il punto di seconda, poi alza come lei sa fare ad Haak il colpo che vale il 13-11. Gabi trita il pallone da posto 4, Moki difende da manuale e il gap si allarga (19-16, 12 punti e 1 muro per la star di casa), mentre c’è ancora Scognamillo in campo per le ultime difese. Il Praia ci prova fino all’ultimo, ma un’essenziale Zhu mura per il 22-18, poi Daalderop entra per servire e si prende pure l’ace che porta al matchpoint: la terza vittoria mondiale è realtà grazie al 25-20 di Haak.

Con l’epilogo della fase a gironi e l’acquisizione del primo posto, la Prosecco DOC giocherà la sua semifinale sabato 13 dicembre alle 20.30, sempre alla Mercado Livre Arena di San Paolo. L’avversario verrà definito dopo gli ultimi incontri odierni della fase a gironi. La partita verrà trasmessa in diretta streaming su Volleyballworld.tv e Dazn.

Le parole del tecnico Daniele Santarelli

« Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, conoscevamo i valori in campo. Volevamo questo risultato. L’assenza del loro opposto ci ha facilitato le cose ma ho detto alle ragazze di pensare a noi e di fare uno step in più di crescita dopo gara 1 e gara 2. Abbiamo fatto un primo set perfetto, siamo calati un pochino alla distanza ma abbiamo giocato una partita memorabile in attacco sbagliando pochissimo e quando si attacca così si vince. Abbiamo fatto solo nove errori in battuta in tre set, bene anche la fase muro/difesa. Sono contento anche perché non era facile contro questa squadra e questo pubblico ».

Il tabellino-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-DENTIL PRAIA CLUBE 3-0 (25-12, 25-19, 25-20)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Gabi 12, Zhu 15, Scognamillo, Ewert ne, Lubian 5, De Gennaro, Haak 16, Munarini ne, Wolosz 2, Adigwe ne, Daalderop 1, Chirichella 7, Fahr ne, Sillah ne. All. Santarelli

DENTIL PRAIA CLUBE: Natalia, Macris, Morgahn ne, Adenizia 2, Gabriela Martins 2, Juliana 1, Koleva 9, Michelle Pavao 5, Caffrey 10, Monique Pavao 4, Priscila, Pinto, Milka 4, Milla. All. Moreira

ARBITRI: Jurkovic (CRO) e Casado (ARG)

Spettatori: 2000 circa

Durata set: 22′- 24′- 22′ Tot: 68’