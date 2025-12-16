Mondiale per Club: Perugia all'esordio contro i libici dello Swehly

Le parole del tecnico Angelo Lorenzetti

«I ragazzi hanno rispettato tutte le richieste fatte, anche in termini di “adattabilità”, quindi siamo pronti per fare questa prima partita, in cui entriamo senza aspettative, ma con la volontà di leggere subito bene la prima palla e da lì metterci quelle palle che verranno. Questo Mondiale ha qualcosa in più in termini sia di dispendio di energia fisica perché c’è una partita in più, ma anche in termini di qualità tecnica. Abbiamo una squadra polacca che è da tanti anni che non partecipa, si è aggiunta anche una squadra giapponese per il secondo anno consecutivo e questo comincia a creare dignità a questa manifestazione».

Le parole di Sebastian Solè

«Innanzitutto è un piacere giocarlo, magari tanti lo danno per scontato, ma stare qua non è facile. Ci sono delle squadre buone, ci sono delle squadre che lo vogliono vincere, soprattutto le squadre brasiliane che ci tengono tanto. Io penso che noi ce la dobbiamo godere perché è una bella prova, come abbiamo affrontato gli altri due Mondiali che lo abbiamo fatto sicuramente al massimo. E poi ovviamente cercheremo di arrivare fino in fondo, però sicuramente cercheremo di godercela al massimo. Ovviamente sarà tosta: ci sono otto squadre e noi ce lo siamo guadagnati questo posto con le cose che abbiamo fatto l’anno scorso e quindi ci divertiamo, ci sarà un buon livello di pallavolo e ce lo godiamo al massimo!».

Le parole del Direttore Generale del club bianconero, Bino Rizzuto

«Intanto essere qui ci riempie di orgoglio e di gioia; è chiaro che sarà un torneo molto complicato, anche perché quest’anno la formula è cambiata, abbiamo molte più squadre rispetto alle passate stagioni e quindi anche le condizioni ambientali influiranno molto sul rendimento della squadra. Penso che come tutte le partite, sarà una partita impegnativa e tosta, anche perché gli esordi sono sempre complicati, quindi bisogna adattarsi un po’ al gioco dell’avversario ed esprimere al meglio il nostro gioco»