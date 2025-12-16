Mondiale per Club: Perugia senza problemi contro lo Swehly

BELEN (BRASILE)- La Sir Sicoma Monini Perugia conquista in scioltezza il match d’esordio di questo Mondiale per Club 2025 regolando i conti con la formazione libica dello Swehly con un netto 3-0 e con margini decisamente ampi (25-10, 25-14, 25-18). Coach Lorenzetti schiera il sestetto tipo con Ben Tara in diagonale con Giannelli, coppia di centrali Loser e Solè, in banda Plotnytskyi e Semeniuk e Colaci libero. Un match amministrato sempre con ampio margine da Perugia che dilaga in attacco e anche al servizio, con le fiammate di un’implacabile Plotnytskyi che firma 4 ace. Ottimi ingressi quelli di Dzavoronok, anche lui a segno dai nove metri con due ace e 8 punti a referto, e di Yuki Ishikawa. La squadra chiude la partita con il 58% in attacco, 8 ace e 11 muri complessivi.

Un inizio che ha rispettato perfettamente gli obiettivi che il gruppo bianconero si era posto per questa prima partita contro la formazione di coach Khaled Belaid: partire bene con il giusto atteggiamento e con il minor dispendio di energie possibile, in vista dei prossimi match in cui il livello tecnico dell’avversario si alzerà, a cominciare da quello di domani contro i giapponesi dell’Osaka Bluteon, vice campioni d’Asia, che nell’esordio di oggi hanno battuto i locali del Sada Cruizero, campioni in carivìca, con un netto 3-0.

Il muro di Loser su Jnefa apre il match. Perugia amministra il vantaggio in avvio e con il doppio block vincente, prima di capitan Giannelli, poi di nuovo di Loser scappa 5-0 (19-25). Due attacchi di Ben Tara e due ace consecutivi, firmati da Plotnytsktyi, scavano il solco fin dalle prime battute per i Block Devils che avanzano 9-2. Garwash gioca sulle mani di Solè, ma Perugia allunga con Ben Tara che attacca e gioca d’astuzia traghettando i suoi 19-7. Semeniuk incrementa lungo la parallela e la Sir Sicoma Monini Perugia arriva al set point 24-9. Chiusura in scioltezza 25-10.

In apertura del secondo set la pipe di Semeniuk segna subito la continuità prestazione e atteggiamento dei Block Devils. Continuità anche dai nove metri con Oleh Plotnytskyi che, come nel primo set, mette a terra due ace consecutivi. Ancora un muro di capitan Giannelli su Abdulsalam, Garwash accorcia in diagonale, ma Perugia avanza e con il primo tempo di Solè si porta sul 15-9. Pipe di Plotnytskyi e attacco dal centro di Elhoush. Dentro Ishikawa e Dzavoronok, che entra benissimo in partita con un servizio di fuoco e firma la pipe del 23-13, poi aggancia il set point con un ace. Lo schiacciatore giapponese di casa bianconera sigilla invece l’ultimo pallone e chiude il set in diagonale 25-14.

Perugia domina anche in avvio del terzo parziale con l’ace di Dzavoronok che vale il 6-2. Va a segno dai nove metri anche Garwash, ma poi spreca. La squadra libica avanza con Aween e con il muro di ABD Allah su Ishikawa. Giannelli arma di nuovo il martello giapponese di casa Sir Sicoma Monini Perugia che questa volta va a segno e i ragazzi di Lorenzetti amministrano anche in questo parziale con una certa scioltezza: il capitano chiude con un palleggio lo scambio del 13-8. Lo Swehly accorcia con un attacco dal centro di Nabil, Ishikawa risponde con una pipe e un muro, poi Ben Tara chiude lo scambio del 17-11, anche lui in palleggio. Arriva l’ace per l’opposto tunisino di casa bianconera (19-14) e Perugia continua la sua cavalcata verso il finale del match. Rawad gioca sulle mani del muro bianconero, ma spreca al servizio e Perugia conquista 7 match point. Chiude Dzavoronok 25-18.

Le parole del tecnico Angelo Lorenzetti

«Non conoscevamo questo avversario qua; aveva avuto anche delle defezioni dell’ultimo momento, delle defezioni importanti, quindi sicuramente un avversario che non si è espresso a un livello alto. I ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare: sono stati concentrati senza sprecare. Era una partita dove dovevamo rompere il ghiaccio e prendere un po’ di ritmo e l’abbiamo utilizzata per quella che è stata; senza sbavature dal punto di vista anche dell’atteggiamento e adesso ci concentriamo sulla partita di domani che sarà ovviamente di tutt’altro spessore».

Le parole di Donovan Dzavoronok

«Penso che meglio non potevamo sognare! Sono contento di come siamo partiti, comunque siamo già concentrati per domani, che sarà una partita molto più difficile, molto più tosta, e vogliamo portare a casa anche quella. Oggi penso che abbiamo giocato bene come squadra, abbiamo espresso un bel gioco di squadra; tutto andava bene, e penso che ci porteremo questo per la partita di domani. Sicuramente sarà una partita bella tosta, sappiamo che è una squadra molto forte, sono primi nella classifica della loro Lega, quindi non c’è altro da dire: sono dei grandi giocatori e noi dobbiamo dimostrare che non ci siamo per caso e siamo qua per vincere».

Le parole di Kamil Semeniuk

«Bell’inizio di torneo Mondiale! Sapevamo che loro non presentavano un altissimo livello, quindi la partita dipendeva dal nostro gioco, e noi abbiamo mostrato secondo me un bel livello. Abbiamo controllato tutta la partita e questo secondo me è l’importante in questo torneo. Abbiamo giocato bene; tutti i giocatori hanno avuto un po’ di tempo in campo per abituarsi a questo palazzetto e a questa atmosfera qua e aspettiamo domani la prossima partita contro Osaka. Sicuramente la partita sarà più difficile, ma io sono sicuro e credo che noi giocheremo il meglio possibile domani e faremo tutto per vincere!».

Il tabellino-

SIR SICOMA MONINI PERUGIA - SWEHLY SPORTS CLUB 3-0 (25-10, 25-14, 25-18 )

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Giannelli 7, Ben Tara 10, Loser 7, Solè 6, Plotnytskyi 6, Semeniuk 3, Colaci (libero), Dzavoronok 8, Ishikawa 4, Argilagos. N.e:, Cvanciger, Crosato, Russo, Gaggini (lib). All. Angelo Lorenzetti.

SWEHLY SPORTS CLUB: Abd Allah 1, Garwash 9, S.Elhoush 1, A.M. Jnefa M. 1, M. Aween 2, Abdelsalam 2, Foad (L), Rawad 4, Nabil 3, Babani 3, Ayoup. N.E: Ahmed, Toupan (lib), Altawel, Ramahan. All. Khaled Belaid.

ARBITRI: de Araujo Paes Fernando Antonio (BRA), Grass Angela (BRA)