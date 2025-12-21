Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 21 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Perugia si conferma Campione del Mondo

Battendo in finale per 3-0 (25-20, 25-21, 29-27) i Block Devils conquistano il massimo trofeo iridato per squadre di club per la terza volta nelle ultime quattro stagione
TagsMondiale per clubOsakaSir Sicoma

BELEM (BRASILE)-Superando 3-0 (25-20, 25-21, 29-27) la formazione giapponese dell'Osaka Bluteon nella finale di Belen la Sir Sicoma Perugia ha conquistato per la terza volta, la quarta consecutiva, il titolo Mondiale per Club.

Stasera gli uomini di Lorenzetti, dopo aver vinto con relativa facilità i primi due set, hanno dovuto soffrire nel terzo, annullare cinque set point prima di imporsi ai vantaggi. Di capitan Giannelli il punto decisivo che ha dato il via ai festeggiamenti.

