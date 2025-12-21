Perugia si conferma Campione del Mondo
BELEM (BRASILE)-Superando 3-0 (25-20, 25-21, 29-27) la formazione giapponese dell'Osaka Bluteon nella finale di Belen la Sir Sicoma Perugia ha conquistato per la terza volta, la quarta consecutiva, il titolo Mondiale per Club.
Stasera gli uomini di Lorenzetti, dopo aver vinto con relativa facilità i primi due set, hanno dovuto soffrire nel terzo, annullare cinque set point prima di imporsi ai vantaggi. Di capitan Giannelli il punto decisivo che ha dato il via ai festeggiamenti.