Coppa Italia: si giocano i quarti, chi vince domani va alla Final Four

Nel lato sinistro del tabellone, entrambi i match si disputeranno alle ore 20. La capolista Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano sarà chiamata alla riscossa dopo il k.o. nell’ultimo turno di campionato, ospitando al Palaverde Bergamo. Dal 2021, le ragazze di coach Santarelli non hanno mai perso più di un set contro le orobiche, vincendo tutti i precedenti 11 confronti. Ma la Coppa Italia sa regalare sorprese, considerato il buon momento di forma della squadra di coach Cervellin e anche il precedente del 2023, quando proprio Bergamo, da sfavorita fuori casa, sorprese Scandicci nel quarto di finale conquistando l’accesso alla Semifinale di Bologna.

La vincente del confronto sfiderà la squadra che avrà la meglio nel big match tra l’Igor Gorgonzola Novara e la Numia Vero Volley Milano. Uno scontro diretto da brividi tra due delle formazioni di vertice del campionato, che precluderà ad una sicura protagonista la Final Four. Da un lato la squadra di coach Bernardi, tre volte vincitrice della Coppa Italia e vittoriosa negli ultimi quattro precedenti, tra cui quello stagionale, sempre con il risultato di 3-2, dall’altro le meneghine guidate da coach Lavarini, conquistatrici della Supercoppa di ottobre e finaliste delle ultime tre edizioni di Coppa Italia. Tante le ex in campo: da un lato Carraro e Squarcini, dall’altro il poker azzurro formato da Bosio, Danesi, Egonu e Fersino più Akimova.

Dall’altro lato del tabellone, fischio d’inizio alle 19 per Savino Del Bene Scandicci contro Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Una partita da non sottovalutare per le campionesse del mondo, ricordando il già citato precedente del 2023: le biancoverdi di coach Pistola sono una delle squadre più in forma del campionato, imbattute in tutto il mese di dicembre anche con grandi exploit come il successo contro Milano del 23 dicembre. Ma dopo il titolo iridato e tredici successi consecutivi, la squadra di coach Gaspari ha voglia di raggiungere la sua prima finale di coppa, forte dei precedenti a favore che vedono 9 vittorie a fronte di due solo sconfitte contro le pesaresi.

Infine, partenza alle 20.30 per il match tra la Reale Mutua Fenera Chieri e l’Eurotek Laica Uyba. Una sorta di rivincita dell’incontro già visto nel turno di Santo Stefano: all’E-Work Arena, le due squadre hanno dato vita ad una gara feroce ed equilibrata, vinta dalle collinari in quattro set ma con 4 soli punti di differenza nel computo totale. La formazione di coach Negro punterà a replicare l’accesso alla Final Four della stagione 2023-24, quest’anno peraltro nella vicinissima Torino, mentre quella di coach Barbolini proverà a raggiungere le Semifinali dopo un’assenza lunga quattro anni.

LE QUATTRO SFIDE-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Bergamo.

La Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano affronta il Volley Bergamo in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa, fischio d’inizio alle ore 20 di domani al Palaverde. Le Pantere hanno chiuso al primo posto il girone di andata di Regular Season della Serie A1 Tigotà, guadagnandosi il diritto di giocare in casa il quarto di finale di coppa contro l’8a classificata in graduatoria, ossia le orobiche di coach Marcello Cervellin. Nella sfida di campionato giocata alla ChorusLife Arena di Bergamo di quasi 2 mesi fa Wolosz e compagne hanno battuto le padrone di casa per 3-1. Si gioca in gara secca, chi vince stacca il pass per la Final Four della Inalpi Arena di Torino del 24 e 25 gennaio 2026.

PRECEDENTI: 11 (11 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)

EX: Chidera Blessing Eze a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020; Roberta Carraro a Imoco Volley Conegliano nel 2022/2023

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano): «Tutto quello che abbiamo fatto finora, nel bene e nel male, conta zero adesso, questo è un match da vincere e basta. La Coppa Italia è una nuova competizione e questi quarti di finale sono importanti per dare la caccia a un trofeo che vogliamo portare a casa. Domani abbiamo la chance di qualificarci alla Final Four di Torino, lo faremo in gara secca davanti al nostro pubblico, ci aspettiamo la solita straordinaria accoglienza per chiudere il 2025 in bellezza. È stato un 2025 che ci ha regalato tante gioie e mettere la ciliegina sulla torta vincendo una partita così importante è ciò che desideriamo. Bergamo è un’ottima squadra, viene da due belle partite e vorranno di certo proseguire l’onda positiva e cercare il colpo grosso al Palaverde, potranno giocare all'arrembaggio e con la mente sgombra visto che il pronostico è dalla nostra parte. Dal canto nostro vogliamo riscattarci dopo l’ultima gara di Milano andata male, conto sulla voglia della mia squadra di ripartire e far vedere tutto il suo valore. Il 2025 è stato un anno solare molto positivo, a prescindere dai due trofei stagionali che non siamo riusciti a vincere, vogliamo chiuderlo in bellezza raggiungendo la Final Four che si giocherà in un palcoscenico stimolante come il palasport di Tortino. Con il rientro di Sarah Fahr adesso ho tutta la rosa a disposizione e questo è un enorme vantaggio per noi, domani nel nostro Palaverde vogliamo fare bene »..

Marcello Cervellin (Allenatore Bergamo)- « Ogni partita si entra in campo per vincere, non per ben figurare. A volte riesci, a volte no. Con alcuni avversari è più difficile che con altri: come può essere Conegliano, come è stato Novara ma anche come è stato con Milano, spesso vincono loro. Però, che si entri in campo per ben figurare e basta non è accettabile. In questo momento, noi dobbiamo pensare a continuare il percorso di miglioramento della prestazione. Il risultato è una conseguenza di quello che proponiamo in campo ».

Gorgonzola Novara - Numia Vero Volley Milano

La Igor Volley di Lorenzo Bernardi si prepara a chiudere il 2025 "agonistico" in un Pala Igor gremito per la supersfida con Milano che mette in palio un posto alla Final Four di Coppa Italia Frecciarossa, in programma il 24-25 gennaio a Torino. Le azzurre chiuderanno anche un vero e proprio tour-de-force da 4 partite in 11 giorni, di cui due in trasferta, prima di riprendere con l'anno nuovo il percorso in campionato e Champions League. In campo una vera e propria "parata" di ex, da ambo le parti: Giulia Carraro e Federica Squarcini (rispettivamente 1 e 2 anni con il Vero Volley) tra le novaresi; Eleonora Fersino (4 stagioni in azzurro), Francesca Bosio (3), Vita Akimova (2), Paola Egonu (2) e Anna Danesi (2) oltre al tecnico Stefano Lavarini (3 annate a Novara) tra le lombarde. Il match è in programma alle 20 del 30 dicembre, con diretta in esclusiva su Volleyball World TV.

PRECEDENTI: 25 (15 successi Igor Gorgonzola Novara, 10 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Giulia Carraro a Vero Volley nel 2020/2021; Federica Squarcini a Vero Volley nel 2019/2020, 2020/2021; Vita Akimova a Igor Novara nel 2023/2024, 2024/2025; Francesca Bosio a Igor Novara nel 2015/2016, 2023/2024, 2024/2025; Anna Danesi a Igor Novara nel 2022/2023, 2023/2024; Paola Egonu a Igor Novara nel 2017/2018, 2018/2019; Eleonora Fersino a Igor Novara nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 - Allenatori: Stefano Lavarini a Igor Novara nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Britt Herbots (Igor Gorgonzola Novara)- « Milano sta vivendo un momento molto positivo, giocano bene e la loro correlazione muro-difesa funziona alla grande. Questo ha permesso loro di ottenere anche una vittoria piena contro Conegliano e in generale le porta a questa sfida con il morale a mille. Noi sappiamo di non vivere il nostro momento migliore ma abbiamo anche consapevolezza del valore della squadra e di quello che può mettere in campo. Ci serviranno concretezza e coraggio, dobbiamo vivere la partita come se fosse una finale e d'altra parte essendo una gara da dentro-fuori possiamo dire che lo è. Sarà importante poter contare sul nostro pubblico, i nostri tifosi ci sono sempre vicini e ci fanno sentire tutto il loro supporto anche in questa fase in cui abbiamo qualche problema ».

Hena Kurtagic (Numia Vero Volley Milano)- « Contro Novara sarà la nostra ultima partita del 2025: siamo molto felici e non vediamo l'ora di questa importante sfida. Proveremo a fare del nostro meglio, giocando come una squadra e mantenendo alta la concentrazione, come abbiamo dimostrato nell'ultima partita contro Conegliano. Scenderemo in campo con l'obiettivo di fare il miglior risultato possibile per portare a casa la qualificazione alla Semifinale della competizione ».

Savino Del Bene Scandicci - Megabox Ond. Savio Vallefoglia.

La Savino Del Bene Scandicci si prepara ad affrontare una sfida di assoluto rilievo nel proprio percorso stagionale. Martedì 30 dicembre la formazione scandiccese scenderà in campo al Pala BigMat di Firenze, con fischio d’inizio alle ore 19.00, per affrontare la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia nel match valido per i quarti di finale della Coppa Italia A1 Frecciarossa. Una gara secca, senza possibilità di appello, che assegnerà il pass per le Finali di Coppa Italia Frecciarossa, in programma il 24 e 25 gennaio alla Inalpi Arena di Torino. Il confronto mette di fronte due squadre in grande forma. La Savino Del Bene Volley arriva all’appuntamento forte di una straordinaria striscia di tredici vittorie consecutive, mentre Vallefoglia è reduce da otto successi di fila, a conferma dell’elevato livello di competitività della sfida.

PRECEDENTI: 11 (2 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia, 9 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Giulia Mancini a Megabox Vallefoglia nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Camilla Weitzel a Megabox Vallefoglia nel 2024/2025

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Un quarto di Coppa Italia è una gara secca. In palio c’è un appuntamento che per noi è molto importante, cioè quello delle Final Four di Torino, alla quale teniamo molto a partecipare. Sappiamo che ci troviamo di fronte a una squadra completamente diversa da quella che abbiamo affrontato in campionato: una squadra reduce da sole vittorie dalla sconfitta contro di noi nel girone d’andata, che ha trovato molto più equilibrio e molta più solidità in ogni reparto. Ci aspetta dunque una gara estremamente difficile. Sappiamo che il fattore che inciderà moltissimo sull’andamento della gara saranno il nostro servizio e la nostra difesa, perché Vallefoglia è una squadra che ha la tendenza a sbagliare poco, a rischiare i colpi nei momenti giusti e a gestire nei momenti più difficili. Inoltre è una struttura di muro-difesa molto solida. Ci vorrà quindi la miglior Savino Del Bene Volley per raggiungere le Final Four di Torino e speriamo che il nostro pubblico sia numeroso e ci sostenga durante questa partita ».

Valentina Bartolucci (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Sarà una partita bella tosta, abbiamo avuto pochissimo tempo per prepararla. Il primo obiettivo è quello di approcciarla in maniera diversa da come abbiamo fatto nella partita di campionato in casa loro. Credo però che, dopo questa scia di risultati positivi, abbiamo acquisito una consapevolezza diversa che spero ci aiuterà ad andare lì cariche e sfrontate e a giocare come stiamo facendo adesso. Nulla è detto!».

Reale Mutua Fenera Chieri - Eurotek Laica Uyba

Da Busto Arsizio a... Busto Arsizio. Quattro giorni dopo il successo per 1-3 nel Boxing Day della Serie A1 Tigotà, la Reale Mutua Fenera Chieri '76 ritrova sulla sua strada l'Eurotek Laica Uyba anche nell'ultimo match dell'anno solare 2025. Si gioca al PalaFenera domani, mercoledì 30 dicembre, con fischio d'inizio alle ore 20,30. Abbinate per il terzo e il sesto posto occupati in classifica al termine del girone d'andata, le due squadre si affrontano questa volta per il quarto di finale della Coppa Italia A1 Frecciarossa. Una gara secca che mette in palio l'accesso alla Final Four in programma il 24 e 25 gennaio all'Inalpi Arena di Torino.​ Le biancoblù di coach Negro hanno vinto entrambe le partite giocate in questa stagione, ma le bustocche hanno dato filo da torcere dimostrando il loro valore. Una sfida dunque apertissima, che alla luce dell'importanza della posta in palio i due team affronteranno senza risparmiarsi.

PRECEDENTI: 18 (10 successi Reale Mutua Fenera Chieri, 8 successi Eurotek Laica Uyba)

EX: Alice Degradi a Uyba Busto Arsizio nel 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2022/2023; Laura Kunzler a Uyba Busto Arsizio nel 2024/2025; Ilaria Spirito a Uyba Busto Arsizio nel 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014, 2016/2017, 2017/2018

Karla Antunovic (Reale Mutua Fenera Chieri)- « Venerdì Busto ha giocato davvero bene e per noi non è stata una partita facile. La differenza è stata che nei momenti più cruciali siamo rimasti calme. Il nostro muro e la nostra difesa hanno funzionato come ci eravamo preparate e alla fine ci hanno portato alla vittoria. Domani in coppa sarà di nuovo una partita difficile. E' una gara secca, quindi dobbiamo riposare bene, prepararci e mostrare in campo la nostra migliore pallavolo ».

Silke Van Avermaet (Eurotek Laica Uyba)- « E' chiaro che Chieri è una squadra molto forte, ancora di più quest'anno e l'abbiamo già visto venerdì a Busto Arsizio. Non è mai facile giocare al Pala Fenera che è un palazzetto molto caldo e diverso dal nostro, ma credo che stiamo facendo passi avanti e vogliamo continuare così: andiamo quindi lì con fiducia e vogliamo giocare la nostra migliore pallavolo. Speriamo sia sufficiente per vincere la partita ».

PROGRAMMA E ARBITRI DEI QUARTI DI FINALE DI COPPA ITALIA-

Martedì: 30 dicembre 2025, ore 19.00

Savino Del Bene Scandicci - Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Verrascina Antonella, Cavalieri Alessandro Pietro

Martedì: 30 dicembre 2025, ore 20.00

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Bergamo Arbitri: Canessa Maurizio, Santoro Angelo

Igor Gorgonzola Novara - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Brunelli Michele, Armandola Cesare

Martedì: 30 dicembre 2025, ore 20.30

Reale Mutua Fenera Chieri - Eurotek Laica Uyba Arbitri: Carcione Vincenzo, Rossi Alessandro