Coppa Italia A2: Roma-Padova per un posto in semifinale

ROMA- Primo match da dentro o fuori della stagione sportiva 2025/2026. Se in campionato ci penseranno la Pool Promozione e gli eventuali playoff a decidere se le Wolves meriteranno o meno di essere promosse in Serie A1, il destino delle capitoline nella Coppa Italia di Serie A2 Femminile passerà inevitabilmente dai Quarti di Finale in gara unica contro la Nuvolì Altafratte Padova. Mercoledì 7 gennaio, alle ore 20.30, la SMI Roma Volley riceverà tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport l’ostica compagine patavina, che nell’ultimo turno del girone B ha sconfitto in trasferta per 1-3 la capolista Talmassons. Saranno proprio le friulane, che hanno avuto la meglio in coppa sull’Itas Trentino per 3-0, ad attendere a Latisana la vincente della sfida nella semifinale di mercoledì 14 gennaio. Le giallorosse, oltre a voler andare avanti nella competizione, cercano il primo successo del nuovo anno, che si è aperto con la sconfitta interna con la Clerici Auto Concorezzo.