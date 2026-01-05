Corriere dello Sport.it
lunedì 5 gennaio 2026
Coppa Italia A2: Roma-Padova per un posto in semifinale

Mercoledì 7 gennaio, alle 20:30, al Palazzetto dello sport di Roma, sfida da dentro o fuori fra le giallorosse di Cuccarini e la formazione di Sinibaldi
2 min
ROMA- Primo match da dentro o fuori della stagione sportiva 2025/2026. Se in campionato ci penseranno la Pool Promozione e gli eventuali playoff a decidere se le Wolves meriteranno o meno di essere promosse in Serie A1, il destino delle capitoline nella Coppa Italia di Serie A2 Femminile passerà inevitabilmente dai Quarti di Finale in gara unica contro la Nuvolì Altafratte Padova. Mercoledì 7 gennaio, alle ore 20.30, la SMI Roma Volley riceverà tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport l’ostica compagine patavina, che nell’ultimo turno del girone B ha sconfitto in trasferta per 1-3 la capolista Talmassons. Saranno proprio le friulane, che hanno avuto la meglio in coppa sull’Itas Trentino per 3-0, ad attendere a Latisana la vincente della sfida nella semifinale di mercoledì 14 gennaio. Le giallorosse, oltre a voler andare avanti nella competizione, cercano il primo successo del nuovo anno, che si è aperto con la sconfitta interna con la Clerici Auto Concorezzo. 

Le parole della capitana  Giorgia Zannoni

« Quella con Padova è la gara più importante della prima metà della stagione: un dentro o fuori in cui sarà fondamentale prima di tutto l’approccio mentale, oltre ovviamente a quello tecnico-tattico e allo studio della gara. Sappiamo che le nostre avversarie arriveranno con voglia di vincere e consapevolezza dei propri mezzi dopo la vittoria contro Talmassons in campionato. Per quanto ci riguarda abbiamo già resettato la sconfitta con Concorezzo e daremo il massimo per andare in semifinale ».

