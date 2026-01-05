Challenge Cup: Milano contro lo Stip per chiudere i conti

MILANO -Gara di ritorno dei 16i di finale dell Challenge Cup domani, martedì 6 gennaio, alle 17.30, per l'Allianz Milano che ospiterà al Centro Fipav Pavesi di via De Lemene 3,i macedoni dell’Ugd Stip. Gli uomini di Piazza, forti dello 0-3 (12-25, 14-25, 20-25) dell'andata , passeranno il turno vincendo due set però avversari, però gi non sono da sottovalutare. Lo hanno dimostrato sia all’andata sia nella fase preliminare, in cui hanno eliminato Oslo. Primi in campionato, gli uomini di Stip hanno vinto le ultime due gare per 3-0 contro Tetovo, con parziali nettissimi, e contro l’Ok Becha il 17 dicembre, mantenendo la vetta della classifica. Il campionato macedone ha poi osservato una pausa per le festività natalizie.

La programmazione al Pavesi di una partita di Coppa europea è frutto della splendida e indispensabile collaborazione con la Federazione italiana pallavolo.

Il presidente di Allianz Milano, Lucio Fusaro ha voluto ringraziare in particolare il vicepresidente federale Massimo Sala per avere garantito un vero e proprio porto sicuro in un periodo particolarmente complicato per lo sport indoor professionistico. L’inizio del 2026, con le Olimpiadi di Milano Cortina ha portato come previsto una crescente pressione sugli impianti della metropoli.

L’Allianz Cloud è passato in poco tempo da ospitare due squadre professionistiche a quattro: dopo Allianz Milano e Urania, sono arrivati il Vero Volley e, da alcune settimane, anche l’Olimpia Milano, a causa dell’indisponibilità del Forum di Assago, struttura olimpica. In questo contesto, il supporto della Fipav si è rivelato determinante anche per gli allenamenti di capitan Ferre Reggers e compagni.

Per Allianz Milano il match sarà anche l’occasione per dare spazio ai giovani che hanno trovato meno continuità a inizio stagione, anche se, complici gli infortuni degli ultimi giorni, alcuni di loro si sono già ritrovati titolari nelle recenti sfide contro Verona e Perugia. Tra gli avversari, lo schiacciatore Iliev resta l’individualità offensiva più pericolosa, con 9 punti sui 46 totali messi a segno da Stip nella gara d’andata. La partita sarà diretta dal bulgaro Borislav Yordanov e dallo svizzero François Troyon.

CHALLENGE CUP- RITORNO 16I DI FINALE

Martedì 6 gennaio, alle 17.30

Allianz Milano- Ugd Stip Arbitri: Borislav Yordanov (Bul)- François Troyon (Svi) Andata: Ugd Stip-Allianz Milano 0-3 (12-25, 14-25, 20-25)