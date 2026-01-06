Champions League: Milano in Turchia per sfidare l'Eczacibasi

MILANO - Prima trasferta europea del 2026 per la Numia Vero Volley Milano che, dopo più di un mese di stop, si rituffa in CEV Champions League per la super sfida all'Eczacibasi Istanbul. La partita - in programma mercoledì 7 gennaio alle ore 17.30 italiane e valida per la terza giornata del girone - andrà in scena all'Eczacibasi Spor Salonu, teatro del big match che mette in palio il comando della Pool C. Per Egonu e compagne una vittoria confermerebbe il primo posto in classifica e sarebbe importante per continuare la positiva striscia europea e per ipotecare il passaggio del turno; una vittoria a punteggio pieno a favore delle turche le farebbe balzare in testa la classifica e riaprirebbe i giochi nel girone. Nell'ultimo turno di Champions League, disputato tra il 2 e il 3 dicembre scorso, la Numia Vero Volley si impose per 3-0 sullo Železničar Lajkovac, mentre l'Eczacibasi si arrese al quinto set in casa dell'Olympiacos. La gara di domani - visibile in diretta su Sky Sport Arena e DAZN - darà dunque indicazioni importanti ad entrambe le formazioni per il prosieguo del loro cammino europeo. Terzo faccia a faccia tra le due squadre, affrontatesi per la prima volta la scorsa stagione nei due match validi per i Quarti di Finale: in quell'occasione fu Milano ad imporsi con un doppio 3-0 che regalò alle ragazze di coach Lavarini la qualificazione alla Final Four della competizione. In terra turca confronto con il passato per Vero Volley, che dall'altra parte della rete ritroverà volti conosciuti: sono infatti 4 le ex della partita, tutte tra le fila dell'Eczacibasi, con Rettke, Plummer e le opposte Stysiak e Smrek che hanno vestito i colori rosablu.

Le parole del tecnico Stefano Lavarini

« Contro l'Eczacibasi sarà una sfida avvincente e importante ai fini della classifica della Pool: siamo pronti ad affrontare un avversario molto fisico e aggressivo, spinto dal caldissimo pubblico di casa. Dovremo giocare una gara di alto livello, esaltando prima di tutto le nostre qualità in attacco; inoltre, sarà molto importante spingere maggiormente al servizio per rendere più efficace il nostro muro-difesa che è in crescita, per costruire fondamentali occasioni in contrattacco ».

Le parole di Eleonora Fersino

« Sarà una sfida tosta contro una squadra forte, solida e molto fisica. Sappiamo che sarà una partita molto importante per la classifica, sulla carta la più difficile del girone, dunque dovremo cercare di essere aggressive da subito, a partire dalla battuta, per cercare di metterle in difficoltà in ricezione. Dovremo avere pazienza in attacco, fondamentale in cui dovremo essere brave a cercare diverse soluzioni e colpi. Giocheremo in un campo difficile, conosciamo l’atmosfera e il tifo in Turchia: sarà stimolante e bello giocare una partita così ».

LE AVVERSARIE-

Ventiduesima apparizione nella massima competizione europea per le turche che, nell'edizione 2025/2026, hanno finora collezionato una vittoria e una sconfitta che valgono il secondo posto della Pool C a due lunghezze dalla Numia, in testa con 6 punti. Rivoluzione in casa Eczacibasi, che affronta questa stagione con un roster rinnovato e ricco di stelle della nazionale turca; dopo l'argento conquistato nel 2023, la formazione di coach Bregoli affronta questa CEV Champions League con l'obiettivo di tornare ai vertici della pallavolo europea.



CHAMPIONS LEAGUE TERZA GIORNATA POOL C-

Mercoledì 7 gennaio alle ore 17.30

Eczacibasi Istanbul-Numia Milano Arbitri: Balandzic (Cro)-Goncalves (Por)