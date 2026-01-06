Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 6 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Cev Cup: Chieri sfida il Vandœuvre-lès-Nancy negli ottavi

Cev Cup: Chieri sfida il Vandœuvre-lès-Nancy negli ottavi

Domani la gara di andata in Francia alle 20.00. La formazione transalpina, oggi terza in campionato, è allenata dal tecnico italiano Nicola Vettori
3 min
TagsVandœuvre-lèsReale MutuaCev Cup

NANCY (FRANCIA)-Vinta la battaglia di Bergamo in campionato la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è immediatamente chiamata a scendere in campo per l'andata degli ottavi di finale della CEV Volleyball Cup, impegno che porta le biancoblù a sfidare il Vandœuvre Nancy Volley-Ball. La partita è in programma domani, mercoledì 7 gennaio, al Parc des Sports des Nations di Vandœuvre-lès-Nancy. Fischio d’inizio alle ore 20.00.

Chieri e Vandœuvre-lès-Nancy tornano a giocare in Coppa CEV un mese dopo aver superato i sedicesimi di finale, rispettivamente contro il Vasas Obuda Budapest e lo Sporting Lisbona. Per le biancoblù è una sfida del tutto inedita, sebbene due stagioni fa nella loro precedente partecipazione alla seconda competizione continentale per importanza abbiano già affrontato due squadre francesi, Le Cannet nei quarti e Levallois Paris Saint-Cloud in semifinale.
Il Vandœuvre Nancy Volley-Ball è un avversario tutto da scoprire. Attualmente terza nel massimo campionato francese con dieci vittorie in tredici partite, allenata da quest’anno dall’italiano Nicola Vettori, è una squadra equilibrata e solida, di marcato respiro internazionale, che nel suo roster annovera giocatrici nate in Grecia, Finlandia, Thailandia, Algeria, Stati Uniti, Messico, Bosnia-Erzegovina e Paesi Bassi, oltre naturalmente in Francia. Fra queste la laterale statunitense Madelyn Robinson, che oltre a essere le miglior realizzatrice del Vandœuvre Nancy in campionato è anche l’unica con trascorsi in Italia (ha giocato a Messina nel 2022-2023).

Le parole di  Halimatou Bah

« Domenica a Bergamo abbiamo giocato contro una squadra forte e in crescita: è stata una vittoria sofferta e per noi molto importante. Nel Nancy conosco bene una schiacciatrice-ricevitrice con cui ho giocato per tre anni in un centro giovanile e l’anno scorso a Nantes (Leïa Ratahiry, ndr). Con tutti gli impegni che si susseguono non abbiamo ancora tempo per visionare i video del Nancy, ma dalle partite che ho visto non ho dubbi che sia una buona squadra con buone giocatrici, come dimostra anche il campionato che sta facendo. Per me è sicuramente una partita emozionante, sono davvero felice di tornare in Francia per giocare ».

CEV CUP ANDATA DEGLI OTTAVI DI FINALE-

Mercoledì 7 gennaio Ore 20.00

Vandœuvre-lès-Nancy- Reale Mutua Fenera Chieri ’76  Arbitri: De Baar (Ned)- Caramez Pereira (Por)

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppe volley

Da non perdere

Cev Cup: Chieri vince ancora col Vasas e vola agli ottaviCev Cup: Chieri vince l'andata dei 16i a Budapest

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS