Challenge Cup: Milano vince il ritorno con l'UGD Stip e vola agli ottavi

MILANO-Missione compiuta: Allianz Milano fa il suo dovere in poco più di un’ora al Centro Pavesi Fipav di Milano e stende UGD Stip 3-0 (25-18, 25-19, 25-17), garantendosi il passaggio agli ottavi di finale della terza competizione europea per club. Giocherà il prossimo turno contro la Stella Rossa di Belgrado, che ha eliminato Zagabria.

Per la squadra milanese il match è stato anche l’occasione per provare alcune situazioni di emergenza venutesi a creare nelle ultime settimane dopo lo stop di Tatsunori Otsuka, che si aggiunge a quello di Seppe Rotty. Bastavano due set alla squadra del presidente Lucio Fusaro per assicurarsi il passaggio del turno: Allianz Milano fa il suo dovere davanti a un buon pubblico del Pavesi nel giorno dell’Epifania, laddove il Powervolley Milano aveva affrontato, all’inizio della sua storia, un campionato di Serie A2.La partita. L’UGD Stip, con Vanche Sanev a fare da allenatore capo per l’assenza di Kristian Risteski, schiera Stojanov in palleggio con Arsov opposto, Zadmard e Iliev schiacciatori laterali, Campos De Oliveira e il capitano Krstevski al centro, Richliev libero. Piazza conferma il 6+1 visto contro Perugia: Kreling e Reggers sulla diagonale palleggiatore-opposto, Recine e Ichino laterali, Caneschi e Masulovic al centro, Corbetta libero.

Pronti via e un bel primo tempo di Masulovic vale il 3-1, poi l’ace di Recine. Diagonale strettissima di Reggers e 7-2 con time-out Stip. I macedoni risalgono sul turno al servizio di Krstevski fino al 9-7. Ichino firma un bel diagonale e porta i suoi sul 15-11, suoi anche i due punti successivi. Time-out Stip dopo la parallela vincente di Ferre Reggers per il 18-14. L’ace di Caneschi fa 20-14: fuori Iliev, dentro Glaev, poi Aleksov per Arsov. Barbanti per Kreling sul 23-16, Novakov per Stojanov. Chiude Recine con un pallonetto in pipe: 25-18.

Nessuna variazione nel 6+1 iniziale per Allianz Milano nel secondo parziale, mentre UGD Stip lascia in campo Aleksov opposto e schiera Miraschiev al centro al posto di Krstevski. Partono meglio i macedoni, ma Ichino, complice una slash sul servizio di Masulovic, firma il primo vantaggio meneghino (4-3). Invenzione a una mano di Kreling per Caneschi e 7-5. Due muri consecutivi di Masulovic valgono l’11-8, time-out ospite sul 13-9.

Doppio cambio Allianz Milano sul 15-11 con Lindqvist e Barbanti, poi Di Martino per Masulovic. Il finlandese ripaga Piazza con l’ace del 20-15. Time-out Stip dopo il primo tempo di Di Martino per il 21-16. Benacchio per Caneschi, il giovane centrale firma il 24-18. Decide un errore al servizio di Aleksov: 25-19.

L'Allianz Milano è qualificata per il turno successivo e nel terzo set Piazza manda in campo molti giovani: Masajedi e Ichino laterali, Barbanti in palleggio, Benacchio al centro. Anche Stip varia, riproponendo Krstevski al centro con Miraschiev. L’ace di Lindqvist vale il 7-4, time-out macedone sull’11-7. Di Martino risolve un lungo rally per il 14-9. Allianz vola sul 18-11. Il muro a tre ferma Zadmard per il 20-14, ancora il muro per il 24-16 su Iliev. Chiude Di Martino 25-17.

Il tabellino-

ALLIANZ MILANO – UGD STIP 3-0 (25-18, 25-19, 25-17)

ALLIANZ MILANO: Kreling 2, Reggers 5, Recine 6, Otsuka ne, Masulovic 7, Benacchio 3, Ichino 13, Masajedi 2, Barbanti, Lindqvist 7, Corbetta (L), Catania (L2) ne, Di Martino 5, Caneschi 5. All.Piazza

UGD STIP: Iliev 9, Aleksov, Zadmard 13, Campos De Oliveira Junior 4, Miraschiev 2, Stojanov, Arsov, Richliev (L), Glaev, Novakov 2, Jovanovski (L2).All. Sanev

Arbitri: Borislav Yordanov (Bulgaria) e François Troyon (Svizzera)

Durata set 23’, 23’ e 21’ Tot: 67’

MVP: Tommaso Ichino (Allianz Milano)

Spettatori: 689