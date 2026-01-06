Corriere dello Sport.it
Champions League: Las Palmas-Perugia la sfida della 2a giornata della Pool C

Champions League: Las Palmas-Perugia la sfida della 2a giornata della Pool C

I Campioni in carica e del Mondo, dopo aver vinto all'esordio contro Praga, domani affrontano gli spagnoli (ore 19.30 italiane) che in patria vantano un palmares invidiabile:  7 Superligas, 7 Copas del Rey e 2 Supercopas de España
3 min
LAS PALMAS (SPAGNA)- La Sir Sicoma Perugia è a Las Palmas nelle isole Canarie dove domani alle 18.30 locali (19.30 italiane). affronterà la squadra di casa del Guaguas Las Palmas nella seconda partita della fase a gironi della Pool C, cominciata per i Campioni del Mondo per Club e Campioni d’Europa in carica, con la vittoria 3-1 su Praga tra le mura amiche il 10 dicembre scorso.

Lo staff tecnico bianconero ha previsto una doppia seduta per questa vigilia del match: questa mattina sessione in palestra sotto la guida del preparatore atletico Sebastian Carotti e, nel tardo pomeriggio, coach Angelo Lorenzetti e il suo vice, Massimiliano Giaccardi, hanno sviluppato l’allenamento tecnico-tattico direttamente sul taraflex della Gran Canaria Arena, che domani ospiterà il match.

I locali si presentano a questo secondo match dopo la sconfitta, nella prima giornata, per mano dei tedeschi del Berlin Recycling Volleys che si sono imposti in casa, alla Max-Schmeling-Halle, in 3 set, posizionandosi subito in vetta alla Pool C, seguiti a pari punti dalla Sir Sicoma Monini Perugia che in casa aveva ceduto il primo set a Praga.

Il Club Voleibol Guaguas di coach Sergio Miguel Camarero è uno dei top team del volley in Spagna: ha vinto la Superliga de Voleibol Masculina (il massimo torneo nazionale) e nel suo palmarès vanta 7 Superligas, 7 Copas del Rey e 2 Supercopas de España. Tra le file dei “guanches” i Block Devils ritroveranno un volto noto del campionato italiano, come lo schiacciatore cubano, di nazionalità sportiva italiana, Osmany Juantorena.

PRECEDENTI ED EX

È una sfida del tutto inedita nello scenario europeo quella tra la Sir Sicoma Monini Perugia e Guaguas Las Palmas, che si affrontano per la prima volta in Champions League. I Block Devils non hanno mai giocato contro una squadra spagnola in Champions e anche la formazione locale del Guaguas Las Palmas affronta per la prima volta una squadra italiana nella massima competizione per club a livello europeo.

La Sir Sicoma Monini Perugia ritroverà invece un ex nel match di domani: il palleggiatore bulgaro Dobromir Dimitrov, che ha vestito la maglia bianconera nella stagione 2015-2016 come vice di Luciano De Cecco nella Sir guidata all’epoca da Boban Kovac e Carmine Fontana.

CHAMPIONS LEAGUE- SECONDA GIORNATA POOL C

Mercoledì 7 gennaio Ore 19.30

Guaguas Las Palmas -Sir Sicoma Monini Perugia Arbitri: Christophe Lecourt (Francia), Pedro Lopes Pinto (Portogallo)

