Champions League: Trento espugna il campo di Tours

Tredicesima vittoria consecutiva per gli uomini di Mendez, la quindicesima in diciassette partite stagionali sin qui giocate. Prossimo avversario dei dolomitici sarà Ziraat Ankara (prevista per il 21 gennaio in Turchia) in quello che potrebbe essere lo scontro diretto per il primo posto finale.

I gialloblù questa sera hanno confermato di avere tante armi a propria disposizione, non solo dal punto di vista squisitamente tecnico-tattico, ma anche dal lato temperamentale, in una giornata in cui il servizio ha faticato ad essere continuo ed il muro ha offerto il suo apporto solo nella seconda metà del match. Sorpresa dall’avvio veemente dei padroni di casa (a segno nel primo parziale grazie soprattutto alla grande vena realizzativa dell’opposto sloveno Mujanovic), la Trentino Itas ha infatti avuto lucidità e nervi saldi nel braccio di ferro impostato con i francesi nel finale di secondo parziale. Vinta ai vantaggi quella frazione, grazie ad un ace di Ramon (l’unico della sua partita chiusa comunque in doppia cifra), successivamente i Campioni d’Italia sono diventati padroni del campo, vincendo a mani basse il terzo set e resistendo senza soffrire troppo al disperato tentativo di rientrare nel match del Tours nel quarto parziale. Protagonista assoluto del successo da tre punti l’opposto francese di Trento Théo Faure, profeta in patria con 24 punti personali, il 62% in attacco, due muri e un ace che gli sono valsi il premio di mvp. La sua prova, in costante crescita, ha risolto gli iniziali problemi nella fase di break point della squadra di Mendez, che poi ha trovato anche altre uscite affidabili al gioco di Sbertoli, come Michieletto (18 col 52%) e Bartha, a segno 14 volte col 69% in primo tempo, due battute punto ed un muro vincente.

Il tabellino-

TOURS VB – TRENTINO ITAS 1-3 (25-19, 24-26, 12-25, 20-25) –

TOURS VB: Nascimento Dos Santos 5, Ramon (L), Suihkonen 3, Coric 3, Mujanovic 29, Voss Messias Dos Santos 4, Heslinga 7. Non entratiCron Huard, Marshman, Folgalvez, Scherer. All. Juricic.

TRENTINO ITAS: Bristot 1, Pesaresi (L), Michieletto 18, Sbertoli 1, Ramon 13, Garcia Fernandez 0, Faure 24, Laurenzano (L), Bartha 14, Acquarone 0, Torwie 6. Non entrati Giani, Sandu, Gualberto. All. Mendez.

ARBITRI: Fernandenz Fuentes, Luts.

Durata set: 25′, 30′, 19′, 24′; tot: 98′.