Cev Cup: Chieri sbanca Nancy

Coach Negro fa un po’ di turnover lasciando inizialmente a riposo Nemeth, Gray e Nervini: al loro posto Dambrink, Alberti e Bah.

Le biancoblù partono bene e nel primo set fila tutto liscio: lo strappo da 10-10 a 10-14 viene gestito in scioltezza fino al 16-25 firmato da Dambrink.

Nel secondo set le padrone di casa alzano il livello del loro gioco. Il punteggio resta in bilico fino al 12-12, poi, trascinato dall’opposto Kokram, il Vandœuvre Nancy scappa via e chiude 25-18.

Il terzo set è una continua altalena. Da 8-5 Chieri sale a 8-10 su servizio di Van Aalen. Ancora in vantaggio 18-19 con Degradi, le biancoblù vanno sotto 22-20 ma con tre attacchi consecutivi di Nervini passano a condurre 22-24. Le transalpine annullato i due set point, poi è Chieri ad annullarne due, infine il Vandœuvre Nancy s’impone 28-26.

Nel quarto set Negro ritocca il sestetto inserendo fin dall’inizio Nervini (già entrata nei due set precedenti) al posto di Bah. In campo è un monologo biancoblù: finisce 11-25.

Tie-break: dopo un avvio contratto (3-0) Chieri passa a condurre 3-4 e dopo una fast di Cekulaev è avanti 6-8 al cambio di campo. Sul 9-10 sale in cattedra Dervisaj che sigla anche il muro del 10-14. Alla seconda palla match Alberti fa scendere i titoli di coda sull’11-15.

La miglior realizzatrice di serata è Dambrink con 21 punti, seguita da Cekulaev (15, di cui 6 a muro), Nervini (14) e Dervisaj (12). Il premio di MVP va a Nervini, decisiva col suo ingresso in campo.

Le parole del tecnico Nicola Negro

«Una vittoria sofferta, dopo un primo set giocato molto bene con attenzione abbiamo abbassato la nostra intensità di gioco, Nancy ha preso ritmo e coraggio giocando molto bene il secondo set. Il terzo set è stata un’altalena nel risultato, siamo riusciti a portarci avanti 22-24 ma non abbiamo gestito bene il finale. Nel quarto e quinto set siamo tornati a dare più peso al nostro attacco, abbiamo lavorato meglio con la battuta e con il muro, e abbiamo ottenuto una vittoria importante in Francia. Ora testa a Conegliano e poi penseremo al ritorno della prossima settimana».

Il tabellino-

VANDŒUVRE NANCY-REALE MUTUA FENERA CHIERI 76 2-3 (16-25; 25-18; 28-26; 11-25; 11-15)

VANDŒUVRE NANCY VOLLEY BALL: Karasaki 4, Kodram 18, Paradzik 12, Wolowicz 9, Ratahiry 11, Robinson (14); Agnese (L); Lehto, De Zwart 1, Tpete 2, Bennour 2, Le Galloudec (2L). N. e. Philo, Honore. All. Vettori.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 2, Dambrink 21, Cekulaev 15, Alberti 6, Bah 10, Dervisaj 12; Spirito (L); Antunovic, Nemeth, Nervini 14, Degradi. N. e. Ferrarini, Gray, Bonafede (2L). All. Negro.

ARBITRI: De Baar (Paesi Bassi) e Caramez Pereira (Portogallo).

Durata set: 22′, 24′, 39′, 19′, 16

MVP: Stella Nervini (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)