Champions League: Conegliano corsara sul campo di Lodz.

Coach Chylinski schiera Gajer, Fayad, Brambilla, Szczyrba, Centka, Obiala, Bidias è il libero. Marina Lubian non viaggia con la squadra e resta a Conegliano per curare l’infortunio alla caviglia. Coach Daniele Santarelli si affida a Wolosz in regia, Haak è l’opposta, Zhu e Daalderop sono le schiacciatrici, Fahr e Chirichella sono le centrali, De Gennaro è il libero.

Pantere subito all’attacco del match, il primo punto di Haak vale lo 0-4 e costringe la panchina avversaria al time-out; Daalderop si mette in moto in attacco e segna l’ace del 6-10 (olandese regina del primo set anche con 7 punti e 2 muri), mentre Fahr scava un cratere per il primo tempo che lancia l’A.Carraro sul +6 (9-15). Il quarto muro delle gialloblù vestite rosso di sera è di Chirichella (11-18), Ewert e Adigwe fanno rifiatare la diagonale iniziale e la californiana pesca subito il servizio vincente (12-20), è Zhu a mettere la parola fine nel primo set con gli ultimi due punti finali (14-25, 16 punti con il titolo di MVP per lei).

È Zhu ad annullare tre break point di fila alle polacche, poi è il servizio di Munarini a dare il primo vantaggio nel set, la centrale piazza 2 aces ai primi due palloni toccati (7-9). Wolosz fa una magia per servire Chirichella sul 10-11, Zhu è un fattore anche a muro (12-14, 5 punti nel parziale per la fuoriclasse cinese), si rivede la nuova diagonale e le Pantere trovano lo scatto giusto verso lo 0-2: Adigwe si sblocca sul più bello, Haak finalizza il primo set point (23-25).

Daalderop è sfrontata dai 9 metri tanto basta per infilare il primo allungo (3-6), Zhu è sempre in temperatura quando Wolosz la trova in posto 4 (6-10), Haak è piombo e piuma quando attacca (8-14, 15 centri al termine per la svedese con il 52% in attacco e 3 muri). Munarini si prende il primo muro del match con l’11-21, per le Pantere è ordinaria amministrazione sino alla vittoria: il matchpoint del 13-25 è proprio della giovane centrale azzurra, l’A.Carraro torna a Conegliano con altri 3 punti.

Le Pantere proseguono il proprio percorso in campionato domenica 11 gennaio a Chieri (ore 16) con la sfida contro la Reale Mutua Fenera. Ritorno al Palaverde giovedì 15 gennaio alle ore 20.30 contro l’Ankara Zeren Spor in CEV Zeren Group Champions League, prevendita già attiva su Vivaticket.com. Sullo stesso sito sono già disponibili i biglietti per il match di campionato di sabato 17 gennaio contro Bergamo al Palaverde (fischio d’inizio 20.30).

Il tabellino-

LKS COMMERCECON LODZ- ANTONIO CARRARO PROSECCO DOC CONEGLIANO 0-3 (14-25, 23-25, 13-25)

LKS COMMERCECON LODZ: Brambilla 9, Bidias, Obiala 5, Szczyrba 6, Fayad 9, Gajer 2, Stefanik ne, Centka 6, Kowalczyk, Kisielewska ne, Nowak ne, Hryschuk ne, Cechetto ne, Stefanik ne. All. Chylinski

A. CARRARO PROSECCO DOC CONEGLIANO: Zhu 16, Ewert 1, De Gennaro, Haak 15, Munarini 5, Wolosz 1, Adigwe 3, Daalderop 9, Chirichella 7, Fahr 1, Gabi ne, Scognamillo ne, Sillah ne. All. Santarelli

Arbitri: Geldof (NED) e Geukes (GER)

Durata set: 20′- 30′- 24′ Tot: 74’

MVP: Zhu Ting (Antonio Carraro Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 1300