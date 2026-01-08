Cev Cup: Piacenza conquista gli ottavi al Golden Set

CESKE BUDEJOVICE (REPUBBLICA CECA)– La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza stacca il pass per gli Ottavi di Finale della Cev Volleyball Cup. Con tanto cuore. C’è voluto il Golden Set, nell’infuocato Sportovni Hala di Ceske Budejovice i biancorossi hanno perso 3-1 (26-24, 18-25, 25-17, 25-22) la gara ma poi nel Golden Set sono stati bravi ad annullare due match ball ai cechi e dopo essersene visto annullare, a sua volta, due hanno potuto festeggiare. Davanti a sei Lupi Biancorossi festanti in tribuna.

Il 21 gennaio negli Ottavi di Finale affronterà in terra spagnola nella gara di andata il Rio Duero Soria, la gara di ritorno è fissata per il 28 gennaio al PalabancaSport.

Perso il primo set dopo averlo condotto a lungo, i biancorossi si sono rifatti nel secondo per poi cedere le armi, per i tanti errori in battuta, nel terzo e quarto parziale. Ventisei punti per Gutierrez, ventidue per Bovolenta ma anche trentatré errori in battuta a fronte di sette ace.

In avvio di gara coach la formazione ceca dello Jihostroj Ceske Budejovice parte con Bartunek e Brichta in diagonale, Okolic e Taylor al centro, Calvo e Franck alla banda, Kovarik è il libero. Boninfante manda in campo Porro e Bovolenta in diagonale, Comparoni e Seddik al centro, Bergmann e Gutierrez alla banda, Loreti è il libero. Gianluca Galassi è rimasto in Italia per motivi personali, Robertlandy Simon per continuare a Piacenza il recupero dopo l’intervento mentre Efe Mandiraci in mattinata è stato colpito da un attacco influenzale ed è rimasto in albergo.

La partenza è tutta dei padroni di casa (3-0) spinti a gran voce dal pubblico, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza non si scompone più di tanto, impatta a quota quattro con l’ace di Seddik e subito allunga, grazie a due muri nel giro di pochi scambi di Comparoni (6-9). Un vantaggio che Piacenza incrementa ancora con un block in (16-20) questa volta di Gutierrez. Un paio di contrattacchi a vuoto e i cechi sono lì a due lunghezze (18-20) con Boninfante a chiamare time out e al rientro in campo Bovolenta beffa con un pallone malandrino gli avversari (18-21). Lo Jihostroj impatta a quota ventidue con un block in e mette la freccia sull’errore in attacco biancorosso (23-22) con Boninfante a chiamare time out. Il set point è biancorosso con l’ace di Bovolenta (23-24) annullato. Set point per i cechi che subito concretizzano al termine di un lungo scambio.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza esce forte dai blocchi di partenza (0-3), il muro di Bovolenta vale il più quattro (5-9) e l’ace di Seddik il più cinque (6-11) con la panchina di casa a chiamare tempo. Viaggia Piacenza (11-16), block in dei cechi, errore in attacco dei biancorossi e i padroni di casa si avvicinano (13-16) con Boninfante a chiamare tempo. Gutierrez (83% in attacco a fine set) e muro di Seddik, Piacenza riparte (13-18), il vantaggio tocca anche le otto lunghezze (16-23) con l’ace di Bovolenta che porta ai suoi sette set point (17-24), Piacenza alla seconda occasione.

Fa la voce grossa lo Jihostroj (4-0, 6-1 e 9-2), Piacenza fatica a contenere gli attacchi dei padroni di casa e sul 11-2 coach Boninfante è costretto ad utilizzare il secondo time out a disposizione. Doppio cambio in casa biancorossa, dentro Leon per Porro e Travica per Bovolenta, Piacenza qualche punto lo recupera, il muro di Seddik porta i suoi a meno cinque (19-14), prima della ripartenza dei cechi (22-14). Sono otto i set point per i padroni di casa (24-16) che chiudono alla seconda occasione sulla battuta lunga dei biancorossi.

Piacenza subito costretta ad inseguire (2-0, 4-2, 6-4), la parità è cosa fatta a quota sei ma sono i cechi a ripartire (8-6), nuova parità a quota dieci con Gutierrez. Allunga ancora lo Jihostroj (12-10, 14-12), Piacenza lo tiene nel mirino ma fatica a colmare il gap, sul 19-17 time out di Boninfante. Biancorossi ad una lunghezza (20-19) con il punto di Bergmann, si gioca punto a punto (23-22), due i match ball per i cechi sulla battuta in rete di Porro (24-22) che subito chiudono con un ace,

Il Golden Set si apre con il punto di Bovolenta, l’ace di Seddik vale due lunghezze di vantaggio (2-4) coach Smejkal a chiamare tempo. Due ace di Lestina e i cechi si portano avanti 5-4, parità a quota sei con Andringa appena entrato in campo, al cambio campo i padroni di casa sono avanti di due (8-6) con l’ace di Brichta. Parità a quota nove con Gutierrez, a quota dieci con Bovolenta, sorpasso Piacenza con Gutierrez (10—11), nuova parità. Ancora avanti i cechi (12-11, 13-12), il match ball è dei cechi (14-13), parità sull’invasione a muro dei padroni di casa. Nuovo match ball ceco (15-14), annullato da Gutierrez che poi a muro consegna il match ball ai suoi (15-16). Comparoni manda out la battuta ed è 16 pari, Gutierrez mani fuori ed è nuovo match ball annullato. Nuovo Match ball biancorosso con Gutierrez (17-18) errore in attacco dei cechi ed è vittoria per Piacenza.

Le parole del tecnico Dante Boninfante

« Tanto cuore nel Golden Set quando le energie erano davvero al limite, sono felice di questa vittoria ma certo dobbiamo rivedere il finale del primo set quando abbiamo sprecato troppo e si quanto sia importante ogni singolo set in coppa. E poi anche l’inizio del terzo non mi è piaciuto, nel quarto siamo stati un po’ troppo paurosi e non abbiamo chiuso giocate anche elementari ma l’applauso va per un Golden Set giocato con tanto cuore e in cui siamo stati sotto anche di due punti ».

Il tabellino

JIHOSTROJ CESKE BUDEJOVICE – GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 3-1 (26-24, 18-25, 25-17, 25-22)

GOLDEN SET

JIHOSTROJ CESKE BUDEJOVICE – GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 17-19

JIHOSTROJ CESKE BUDEJOVICE: Okolic 11, Bartunek 4, Franck 7, Taylor 5, Brichta 21, Calvo 8, Kovarik (L), Lestina 13, Kaislasalo, Emmer. Ne: Toth, Tomas (L), Sedlacek, Pitner. All. Smejkal.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Porro 2, Gutierrez 26, Seddik 9, Bovolenta 22, Bergmann 16, Comparoni 6, Loreti (L), Leon 4, Pace, Andringa 2, Travica. All. Boninfante.

Arbitri: Bjorn Willems (Belgio), Bartlomije Adamczyk (Polonia).

Durata set 30’, 23’, 26’, 26’ e 27’ Tot: 132’.