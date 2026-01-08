Coppa Italia A2: Padova vince a Roma e stacca il pass per la semifinale

Dall’altra parte del tabellone, CBL Costa Volpino contro Narconon Volley Melendugno.

Il successo per 1-3 è arrivato al termine di una partita vivace e combattuta, in cui le due formazioni non si sono tirate indietro lottando su ogni pallone. Al cardiopalma la prima frazione, vinta dalle ospiti ai vantaggi 29-31 grazie anche a 6 muri di squadra, prima del pareggio delle padrone di casa, sempre sul finire del set, con il punteggio di 25-23. Con lo stesso score ma all’inverso, Padova si è ripresa il vantaggio nella terza frazione, prima di chiudere 21-25 nella quarta sempre con l’importante contributo del suo muro-difesa: 7 negli ultimi due set, 14 totali, il doppio della squadra di coach Cuccarini. Ovunque in seconda linea la libero Maggipinto, MVP dell’incontro, poi ci hanno pensato Lisa Esposito e Mazzon a segnare punti pesanti, ben 21 a testa. Tra le capitoline, 20 punti di Perovic e 16 di Bosso.

I protagonisti-

Claudia Consoli (SMI Roma Volley)- « Nel complesso è stata una partita giocata alla pari. Abbiamo pagato caro qualche momento di buio dove non siamo riuscite ad esprimerci al meglio. Adesso testa al campionato, cercheremo di lavorare anche dal punto di vista mentale per tirar fuori il carattere nella parte più importante della stagione ».

Marco Sinibaldi (Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)- « Quello di stasera è un risultato straordinario che fa si che noi si prosegua questo percorso di Coppa Italia, venire a vincere a Roma è motivo di grande orgoglio viste anche le condizioni fisiche non al 100% di quattro giocatrici, alle prese con la classica influenza stagionale. La cosa che ci è piaciuta di più è che le ragazze hanno fatto quadrato contro le difficoltà andando a centrare un risultato storico. Adesso ci godiamo il momento, al ritorno penseremo a Modena e poi Talmassons per un percorso che ci dà tanto orgoglio e consapevolezza. L'alchimia che si sta creando è sicuramente piacevole e ci porterà ad affrontare le prossime ed impegnative settimane col giusto spirito e leggerezza ».

Il tabellino-

SMI ROMA VOLLEY - NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA 1-3 (29-31 25-23 23-25 21-25) –

SMI ROMA VOLLEY: Guiducci 3, Pecorari 2, Guidi 6, Perovic 20, Bosso 16, Consoli 7, Zannoni (L), Angelina 12, Biesso, Cantoni, Mason, Baratella. All. Cuccarini.

NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 8, Esposito 21, Bovo 12, Mazzon 21, Fiorio 11, Catania 9, Maggipinto (L), Bozzoli 2, Pedrolli, Romanin, Masetto (L), Moroni, Sposetti Perissinot, Hanle. All. Sinibaldi.

ARBITRI: Papapietro, Resta.

Durata set: 44', 29', 32', 33'; Tot: 138'.

MVP: Marianna Maggipinto (Nuvolì Altafratte Padova )