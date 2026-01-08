Corriere dello Sport.it
Challenge Cup: Vallefoglia passa di forza in Ungheria

La squadra di Pistola si impone 0-3 (19-25, 22-25, 15-25) sul campo del Fatum Nyíregyháza ed ipoteca il passaggio ai quarti di finale della competizione
4 min
NYÍREGYHÁZA  (UNGHERIA)-La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia la spunta in tre set e poco più di un’ora di gioco contro le ungheresi del Fatum Nyíregyháza, continua la sua serie positiva e fa un grosso passo avanti verso la qualificazione ai quarti di finale di Challenge Cup. Ora alle tigri basterà conquistare due set  nella gara di ritorno, in programma a Pesaro mercoledì 14 gennaio alle 20 al PalaMegabox, per raggiungere i quarti di finale. La partita ha visto la squadra di capitan Candi condurre sin dall’inizio senza troppi problemi, con break che hanno in ciascun set orientato la partita a suo favore. In campo, la differenza di valori si è vista tutta.

Nel primo set parte bene la Megabox, che ha Thokbuom in campo per Butigan. Dopo qualche schermaglia iniziale (3-3), la squadra di Pistola opera il primo strappo (due servizi in fila per Giovannini e attacco di Bici: 8-3). È sempre Bici a trovare il massimo vantaggio (11-4), ma il Fatum non molla: l’opposta Davidovic ricuce parte del distacco e riporta le ungheresi a -4 (10-14). La Megabox non trema, conserva il vantaggio e Omoruyi trova il nuovo +7 (20-13). Anche Stoyanova timbra il cartellino (21-15), la Megabox guadagna sette set-point e chiude al terzo (25-19) con Bici. Davidovic firma 10 punti nel primo set, ma le tigri attaccano con il 46%. Organico risicato per il Fatum, che deve fare a meno della schiacciatrice Pampuch.

Nel secondo set l’andamento è simile: avvio equilibrato (2-2), poi break di 7-0 per le biancoverdi sul turno di servizio di una scatenata Bici. Antivero Salinas e Davidovic riportano a -2 le padrone di casa (8-10), ma un turno di servizio di Bartolucci allunga di nuovo (15-9). È sempre Davidovic a suonare la carica per le locali (13-17), e Bici trova un altro mini break. Sul 15-22 Pistola mantiene solo Candi e De Bortoli e dà il meritato spazio a tutte le sue ragazze, ma il Fatum opera l’ultimo sforzo, annullando tre set-point. La Megabox chiude con Bici 25-22.

Nel terzo set solito equilibrio iniziale, poi lo strappo delle tigri sul 10-5 sul turno di servizio di Bartolucci. La Megabox rintuzza i tentativi delle padrone di casa, che tornano a -3 (7-10 con al solita Davidovic) ma poi scivolano via via sull’8-16, sotto i colpi di Bici. Il Fatum rosicchia un mini break con Petrovic, si ritrova sul 15-20, ma è troppo tardi. Le tigri chiudono a braccia alzate sull’ultimo turno di servizio di Omoruyi (25-15), uscendo vittoriose con il massimo punteggio dalla Continental Arena.

Il tabellino-

FATUM NYÍREGYHÁZA – MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA 0-3 (19-25, 22-25, 15-25)

FATUM NYÍREGYHÁZA: Alvarez, Petrovic 5, Földi 3, Davidovic 19, Antivero Salinas 7, Öhman 9; Tóth (L), Ahmed Wafeek. N.e. Farkas, Rufin-Martínez. All. Zóltan.
MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Thokbuom 6, Bici 19, Giovannini 9, Candi 7, Bartolucci 4, Omoruyi 8;  De Bortoli (L),  Stoyanova 4, Lázaro, Ungureanu 1, Carletti 1, Feduzzi (L). N.e. Butigan. All. Pistola.

ARBITRI: Lazarova-Peeva (Bulgaria) e Petsche (Austria).

Durata set: 23’, 25’, 20’ Tot. 68’.

Spettatori 250.

 

