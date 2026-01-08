Champions League: Scandicci si arrende sotto i colpi del VakifBank

FIRENZE- Il VakifBank Istanbul interrompe la serie positiva della Savino Del Bene Scandicci che veniva 15 successi consecutivi tra Campionato, Coppa Italia, Mondiale per club e CEV Champions League. Lo squadrone turco allenato da Giovanni Guidetti, nella terza partita della Pool C , si è imposta per 1-3 (24-26, 22-25, 25-17, 21-25) sulla squadra di Gaspari in un’ora e 44 minuti di gioco. Si tratta della terza sconfitta stagionale della Savino Del Bene Scandicci e della prima in Champions League, dopo le precedenti battute d’arresto in campionato contro Cuneo e Conegliano.

Il primo set è stato combattuto e si è deciso solo nel finale, con il VakifBank capace di rimontare e chiudere 26-24. Nel secondo parziale le turche sono partite meglio, hanno mantenuto il controllo e chiuso 25-22. La Savino Del Bene Volley ha reagito nel terzo set con grande aggressività, imponendosi 25-17 grazie a un’ottima fase di muro e ai servizi incisivi di Antropova e Franklin. Nel quarto set infine le padrone di casa hanno iniziato bene, ma il VakifBank ha avuto la forza di ribaltare la situazione sul finale e si è imposto 25-21, conquistando così la vittoria.

A livello individuale Antropova è stata la top scorer dell’incontro con 30 punti realizzati, seguita da una Franklin protagonista di una prova da 11 punti. Nel VakifBank invece Boskovic, eletta MVP, ha chiuso con 24 punti, ottimamente supportata da Markova con 21 e Cazaute con 11.

A livello statistico la Savino Del Bene Volley ha messo a segno 14 muri vincenti contro gli 11 delle turche ed ha realizzato 9 ace contro i 5 avversari. L’attacco delle toscane si è però fermato al 39% di efficacia, contro il 47% della formazione turca.

Dopo la sconfitta la Savino Del Bene Volley, ora seconda nel proprio girone di Champions League, tornerà in campo domenica 11 gennaio per la sfida di Serie A1 in casa della Eurotek Laica UYBA alle ore 17.00, valida per la 19ª giornata di campionato.

Coach Gaspari schiera la Savino Del Bene Volley con il 6+1 composto da Ognjenovic al palleggio e Antropova da opposta. Skinner e Bosetti come schiacciartici titolari, Nwakalor e Weitzel da centrali. Il ruolo di libero è affidato a Ribechi, che sostituisce una Castillo fermata da un lieve problema fisico.

Il VakifBank Istanbul si schiera in campo con Özbay al palleggio, Boskovic come opposta, Markova e Cazaute in banda, Ogbogu e Güneş come centrali e Aykaç nel ruolo di libero.

Il primo set è intenso e combattuto, con un avvio più favorevole al VakifBank. La Savino Del Bene Volley cresce alla distanza e trova il sorpasso grazie a una straordinaria serie al servizio di Antropova, autrice di tre ace consecutivi (8-6). Weitzel incide a muro per il momentaneo +4 (12-8). Le turche però non si disuniscono: Markova e Cazaute riavvicinano VakifBank, Özbay trova punti pesanti al servizio e nel finale Markova sale in cattedra anche a muro. Annullato un set point, il VakifBank completa la rimonta e chiude 24-26.

Anche il secondo set parte nel segno del VakifBank, che scappa subito sullo 0-5 grazie a Markova e ai muri di Güneş. La Savino Del Bene Volley prova a rientrare con Antropova e Skinner, ma le turche mantengono il controllo del parziale. Dopo l’interruzione per un malore in tribuna, le toscane reagiscono e trovano per la prima volta la parità sul 18-18, con Antropova protagonista anche del muro del sorpasso (19-18). Nel finale però il VakifBank è più lucido: Güneş e Boskovic firmano l’allungo decisivo e chiudono il set 25-22.

Nel terzo set Gaspari cambia lo starting six inserendo Graziani per Nwakalor e la Savino Del Bene Volley parte con grande aggressività. Le toscane volano subito 3-0 con Antropova protagonista anche a muro e mantengono il controllo nella prima fase del parziale. Dopo il time out VakifBank sul 10-6, la Savino Del Bene Volley accelera di nuovo: Franklin trova due ace consecutivi (14-10), mentre l’ace di Graziani e il muro di Ognjenovic aumentano il gap (19-13). Poco dopo Weitzel capitalizza un errore avversario in ricezione e schiaccia a terra il colpo del +7 (20-13). Il VakifBank prova a restare agganciato con Boskovic e Markova, ma il divario resta ampio e nel finale le padrone di casa gestiscono senza difficoltà, chiudendo il set 25-17.

Il quarto set vede la Savino Del Bene Volley partire meglio e provare a prendere in mano il gioco. Dopo l’equilibrio iniziale, le toscane trovano il primo strappo grazie al muro e ai due ace consecutivi di Antropova, salendo sull’8-5. La squadra di casa mantiene il vantaggio nella fase centrale, con Franklin incisiva in attacco e Antropova ancora decisiva a muro per il 13-10. Il VakifBank però resta agganciato e, dopo il pareggio sul 15-15, cambia l’inerzia del parziale: le turche firmano il primo sorpasso sul 16-17 e allungano fino al 16-19 con la pipe di Markova. La Savino Del Bene Volley prova a rientrare con Franklin, Antropova e Skinner, ma nel finale Boskovic e Markova risultano determinanti. L’ace di Ozbay chiude il set sul 25-21 e consegna la vittoria al VakifBank.

Le parole del tecnico Marco Gaspari

« È stata una bella partita, peccato. Innanzitutto il VakifBank ha fatto la partita fisica che ci aspettavamo e, con due terminali d’attacco di questo livello, diventa tutto più difficile. Siamo stati molto bravi ad alternare il muro su una delle due, perché difficilmente si riesce a fermarle entrambe: nei primi due set abbiamo lavorato bene su Boskovic, mentre nel terzo e nel quarto set siamo riusciti a contenere meglio Markova. Il problema è che la qualità si vede soprattutto nei momenti decisivi. Dispiace molto per il primo set, ma non tanto perché lo abbiamo perso dopo essere stati avanti 24-22, perché questo fa parte del gioco. In una situazione simile, ad esempio, abbiamo vinto il primo set nella finale del Mondiale in Brasile quando eravamo sotto 24-20. Spiace soprattutto perché oggi la squadra ha disputato una prova generosa: fare 14 muri contro il VakifBank e sbagliare solo 5 battute, a fronte di 9 ace, non è banale né scontato. Contro queste squadre paghi la virgola, e io oggi ho visto una squadra generosa, nonostante l’assenza di Brenda Castillo. A Manuela Ribechi, che l’ha sostituita, faccio solo i complimenti, perché giocare una partita del genere, con tanta pressione addosso, non era affatto scontato. Dobbiamo quindi ripartire sia dalle cose positive sia da quelle negative, perché questa partita ci insegna che le avversarie ci stanno rispettando molto. Di conseguenza dobbiamo imparare a dettare il nostro gioco quando il ritmo si abbassa un pochino e cercare di non perderci. L’esempio più lampante, per me, non è il primo set, ma l’inizio del secondo: ci siamo portati fino alla fine del parziale i punti di svantaggio maturati in avvio, probabilmente anche a causa della delusione per il finale del primo set. Tutta esperienza utile se vogliamo competere contro una squadra come il VakifBank, che a mio avviso è una delle più forti al mondo in assoluto ».

Il tabellino-

SAVINO DEL BENE VOLLEY-VAKIFBANK ISTANBUL 1-3 (24-26, 22-25, 25-17, 21-25)

SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi n.e., Bechis n.e., Skinner 9, Castillo (L2) n.e., Ruddins n.e., Franklin 11, Ribechi (L1), Bosetti 2, Ognjenovic 1, Mancini n.e., Graziani 4, Nwakalor 1, Antropova 30, Weitzel 9. All.: Gaspari.

VAKIFBANK ISTANBUL: Cazaute 11, Özbay 5, Aykaç (L1), Ozden n.e., Ogbogu 7, Çalişkan, Geraldo Teixeira, Uyanik n.e., Acar (L2), Cebeci̇oğlu n.e., Güneş 10, Bošković 24, Markova 21, Lazović. All.: Guidetti.

Arbitri: Vasileios Vasileiadis (GRE) – Jan Krticka (CZE)

Durata: 27′, 28′, 23′, 26′ Tot: 104’