lunedì 12 gennaio 2026
Champions League: Novara a caccia di rivincita sul campo del Fenerbahce

Champions League: Novara a caccia di rivincita sul campo del Fenerbahce

Dopo la sconfitta patita in casa per mano della squadra di Marcello Abbondanza la formazione di Bernardi va a sfidare le turche domani alle 17.00 italiane ad Istanbul per la quarta giornata della Pool B
ISTANBUL (TURCHIA)-Quarto turno della Pool B di Champions League che vedrà l'Igor Gorgonzola Novara impegnata sul campo del Fenerbahce Istanbul di Marcello Abbondanza che all'andata inflisse una pesante sconfitta al Pala Igor alle azzurre di Bernardi. In palio il primo posto del raggruppamento. La partita sarà trasmessa in diretta da SKY e NOW (sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena), DAZN ed EuroVolley TV.

« Siamo consapevoli della difficoltà della sfida, affronteremo in casa loro quella che è una delle squadre più forti al mondo al momento e abbiamo già visto nella gara d’andata, in casa nostra, quanto possano essere forti. In quell’occasione abbiamo messo in campo una buona pallavolo, ovviamente proveremo ad alzare ulteriormente l’asticella e per farlo sarà fondamentale essere molto aggressive in battuta, anche per limitare un po’ le loro opzioni in attacco. Per uscire dal campo con una vittoria servirà una partita al limite della perfezione e al di là degli aspetti tecnico-tattici dovremo mettere in campo cuore e grinta, perché potranno fare davvero la differenza. Davanti a noi c’è un mese di impegni molto importanti, tutti potenzialmente in grado di indirizzare la stagione e noi lo stiamo affrontando mentalmente una partita per volta. Di certo siamo cariche, consapevoli di quanto queste partite siano la giusta occasione per far vedere chi siamo davvero ».

Martedì 13 gennaio Ore 17.00 italiane

Fenerbahce Istanbul-Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Kalin (Svi)-Ferreira (Por)

