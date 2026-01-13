Champions League: Milano attende la visita dell'Ok Zeleznicar
MILANO- La Numia Milano, dopo il successo in campionato contro Perugia, si rituffa nella Champions League affrontando, domani mercoledì 14 gennaio alle 20.00, le serbe dell'OK Železničar Lajkovac, già superate all'andata, fra le mura amiche dell' Opiquad Arena di Monza. Le ragazze di coach Pavličević sono alla prima apparizione nella massima competizione europea per club e fino ad oggi non sono mai riuscite a vincere.
L'ultima giornata di Champions è stata amara per entrambe le squadre: Egonu e compagne si sono arrese al tie-break contro l'Eczacibasi, mentre le ragazze di coach Pavličević hanno ceduto in quattro set all'Olympiacos. Nonostante la sconfitta, Milano mantiene il comando della Pool C con un bottino di 7 punti, e il match di domani sarà l'occasione per la Numia di consolidare il primo posto in classifica e di continuare il cammino europeo nel migliore dei modi. Appuntamento a mercoledì 14 gennaio: l'inizio della partita (in diretta su Sky Sport Uno e DAZN) è fissato per le ore 20.00.
Le parole del tecnico Stefano Lavarini
« Nella partita di domani ci sono in palio punti importantissimi da conquistare: per farlo dovremo mantenere l'attenzione alta, contro una squadra che, nell'ultimo turno contro l'Olympiacos, ha dimostrato di saper combattere e migliorare gara dopo gara in campo internazionale. Dobbiamo far valere con grande rispetto il maggior tasso tecnico di tutta la nostra rosa ».
Le parole di Benedetta Sartori
« Sarà la prima partita di Champions del 2026 in casa: il nostro obiettivo è quello di fare tre punti. Dovremo mettere in campo la nostra miglior pallavolo e cercare di continuare a lavorare sui nostri punti deboli. Dopo la sconfitta contro l'Eczacibasi vogliamo rifarci e vincere per mantenere il comando della Pool C: cercheremo di offrire un'ottima prestazione per ottenere un successo importante ».
LE AVVERSARIE-
Tre sconfitte su tre partite disputate per lo Železničar, attualmente fanalino di coda della Pool C. Dopo aver perso sul campo dell'Olympiacos con il parziale di 3-1 - punteggio che ha regalato alle serbe il primo set nella massima competizione europea - le ragazze di coach Pavličević arrivano a Monza guidate da Emileta Racheva, top scorer per il Lajkovac.
CHAMPIONS LEAGUE 4a GIORNATA POOL C-
Mercoledì 14 gennaio Ore 20.00
Numia Milano- OK Zelezničar Lajkovac Arbitri: Sikanjic (Mac)-Robles Garcia (Spa)