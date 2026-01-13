Champions League: Milano attende la visita dell'Ok Zeleznicar

MILANO- La Numia Milano, dopo il successo in campionato contro Perugia, si rituffa nella Champions League affrontando, domani mercoledì 14 gennaio alle 20.00, le serbe dell' OK Železničar Lajkovac , già superate all'andata, fra le mura amiche dell' Opiquad Arena di Monza. Le ragazze di coach Pavličević sono alla prima apparizione nella massima competizione europea per club e fino ad oggi non sono mai riuscite a vincere.

L'ultima giornata di Champions è stata amara per entrambe le squadre: Egonu e compagne si sono arrese al tie-break contro l'Eczacibasi, mentre le ragazze di coach Pavličević hanno ceduto in quattro set all'Olympiacos. Nonostante la sconfitta, Milano mantiene il comando della Pool C con un bottino di 7 punti, e il match di domani sarà l'occasione per la Numia di consolidare il primo posto in classifica e di continuare il cammino europeo nel migliore dei modi. Appuntamento a mercoledì 14 gennaio: l'inizio della partita (in diretta su Sky Sport Uno e DAZN) è fissato per le ore 20.00.

Le parole del tecnico Stefano Lavarini

« Nella partita di domani ci sono in palio punti importantissimi da conquistare: per farlo dovremo mantenere l'attenzione alta, contro una squadra che, nell'ultimo turno contro l'Olympiacos, ha dimostrato di saper combattere e migliorare gara dopo gara in campo internazionale. Dobbiamo far valere con grande rispetto il maggior tasso tecnico di tutta la nostra rosa ».

Le parole di Benedetta Sartori

« Sarà la prima partita di Champions del 2026 in casa: il nostro obiettivo è quello di fare tre punti. Dovremo mettere in campo la nostra miglior pallavolo e cercare di continuare a lavorare sui nostri punti deboli. Dopo la sconfitta contro l'Eczacibasi vogliamo rifarci e vincere per mantenere il comando della Pool C: cercheremo di offrire un'ottima prestazione per ottenere un successo importante ».

LE AVVERSARIE-

Tre sconfitte su tre partite disputate per lo Železničar, attualmente fanalino di coda della Pool C. Dopo aver perso sul campo dell'Olympiacos con il parziale di 3-1 - punteggio che ha regalato alle serbe il primo set nella massima competizione europea - le ragazze di coach Pavličević arrivano a Monza guidate da Emileta Racheva, top scorer per il Lajkovac.

CHAMPIONS LEAGUE 4a GIORNATA POOL C-

Mercoledì 14 gennaio Ore 20.00

Numia Milano- OK Zelezničar Lajkovac Arbitri: Sikanjic (Mac)-Robles Garcia (Spa)