Cev Cup: Chieri affronta il Vandœuvre per il ritorno degli ottavi

TORINO -Una Reale Mutua Fenera Chieri ’76, sconfitta in campionato al tie break da Conegliano ma con la consapevolezza della propria forza rafforzata, affronta mercoledi 14 gennaio alle 20.00 la gara di ritorno degli ottavi di CEV Volleyball Cup. Le ragazze di Negro, vittoriose all'andata al tie break, scenderanno in campo al Pala Gianni Asti di Torino contro il Vandœuvre Nancy. Il 2-3 (16-25; 25-18; 28-26; 11-25; 11-15) per la formazione piemontese maturato in Francia garantirà il passaggio del turno in caso di vittoria a prescindere dal punteggio. Con un’affermazione per 0-3 o 1-3 saranno invece le transalpine a qualificarsi, mentre in caso di vittoria ospite per 2-3 sarà necessario giocare il golden set di spareggio. Chi fra Chieri e Vandœuvre Nancy passerà il turno affronterà nei playoff Bielsko-Biala o Maribor, ottavo che nella gara d’andata ha visto le polacche imporsi 3-0 sulle slovene.

Le parole di Anastasia Cekulaev

«Sapevamo che domenica quella contro Conegliano sarebbe stata una sfida di altissimo livello. Siamo entrate in partita con coraggio e aggressività. La nostra difesa a muro è stata molto dominante grazie alla pressione che abbiamo applicato con il servizio. Alla fine hanno fatto la differenza pochi punti e la costanza che ci è mancata, nel complesso è stata comunque una buona prestazione. Ora c’è la Coppa Cev. Nancy arriva a questa partita con molta fiducia dall’ultima partita e ci metterà tanta pressione, soprattutto con il servizio. Penso che la chiave del successo sarà restare calme, concentrate e giocare la nostra partita. Spero che essere in casa ci renda le cose le cose un po’ più semplici, soprattutto con i tifosi al nostro fianco che ci sostengono sempre!».

CEV CUP RITORNO OTTAVI DI FINALE-

Mercoledì 14 gennaio ore 20.00

Reale Mutua Fenera Chieri ’76- Vandœuvre Nancy Andata: Vandœuvre Nancy -Reale Mutua Fenera Chieri ’76 2-3 (16-25; 25-18; 28-26; 11-25; 11-15) Arbitri: Kovacevic (Montenegro), Juracek (Serbia)