Champions League: Milano batte di slancio l'OK Zeleznicar

MONZA- Obiettivo centrato per la Numia Vero Volley Milano che, nella sfida contro le serbe dell'OK Železničar Lajkovac , si impone con il punteggio di 3-0 (25-16; 25-16; 29-27), conquistando l'intera posta in palio. Tre punti preziosi per la formazione di coach Lavarini, che questa sera ha lasciato a riposo le titolari, ma ha ottenuto ottime risposte dalla panchina. Monologo Vero Volley nei primi due set, con Lajkovac che non è riuscito ad impensierire le rosablu, brave a rimanere concentrate e a chiudere con agilità le frazioni.

Finale di terzo set col brivido per Milano: sotto di tre lunghezze, le serbe hanno tenuto viva la partita, portando il parziale ai vantaggi. La maggior esperienza della Numia è stata però fondamentale per portare a casa la vittoria, che fa volare Egonu e compagne a quota 10 punti e che conferma la prima posizione della Pool C di CEV Champions League. MVP della sfida l'opposta Vita Akimova, andata a referto con 14 palloni (1 muro e 1 ace), stessi punti messi a segno dalla compagna Pietrini, autrice di una buona prestazione in attacco. Allo Železničar non è bastata la prova della centrale Zivanovic, unica giocatrice in doppia cifra tra le fila delle balcaniche.

Ad attendere ora Egonu e compagne il Saturday night match di sabato 17 gennaio: alle ore 20.30 le meneghine calcheranno il taraflex del Pala Bus Company di Villafranca per la sfida a Monviso Volley, valevole per la settima giornata del girone di ritorno di Serie A1 Tigotà.



Spazio alle seconde linee per Milano, che schiera la diagonale Miner-Akimova, le schiacciatrici Pietrini e Lanier e le centrali Sartori e Kurtagic. Libero Gelin, che ha recuperato dall'infortunio della scorsa settimana. Le ospiti rispondono con Jonjev al palleggio e Savic come opposta, le bande Racheva e Sakradzija; la coppia al centro è composta da Zivanovic e Koprivica. Burka libero.

Il muro di Lanier fa registrare l'allungo Numia (7-4) nel primo set. Una super Akimova, ben servita da Miner - presente anche in difesa - mette a terra la palla dell'11-6, che costringe la panchina ospite a sospendere il gioco. L'ottimo lavoro di Sartori dai nove metri e di Kurtagic a muro permettono a Milano di scappare sul 19-12 e di avvicinarsi senza problemi verso la conquista del set, chiuso con l'ace di Sartori (25-16).

In avvio di secondo set, una Sartori sugli scudi fa volare Milano sul 7-2; Lajkovac - con il servizio di Jonjev - rientra in partita (-2 e 10-8). Il buon lavoro in difesa e dai nove metri della Numia fa rifiatare le ragazze di coach Lavarini, che si riportano avanti di 7 lunghezze (18-11). Dentro Modesti su Kurtagic, con la numero 6 di Vero Volley a segno con due punti consecutivi (23-13). Anche il secondo parziale va a Milano con il punteggio di 25-16.



Nel terzo periodo confermate Modesti e Cagnin nel sestetto di Milano, sotto 5-7 ad inizio parziale. Rispondono presente le padrone di casa che, con l'efficace turno in battuta di Sartori, rimettono la testa avanti (13-10). Continua spedita la corsa della Numia, ma lo Železničar non molla e si riporta sotto di tre lunghezze (21-18). Tre palle set Milano, tutte annullate dalle serbe che portano il parziale ai vantaggi: alla sesta occasione la chiude Pietrini (29-27).

Le parole di Nicole Modesti

« L'obiettivo di questa partita era conquistare tre punti per mantenere la testa della classifica. I primi due set sono stati più semplici per noi, mentre nel terzo Lajkovac ci ha dato filo da torcere e abbiamo rischiato di allungare la partita. Siamo però riuscite a rientrare bene e portare a casa questa vittoria che consolida il primo posto ».

Il tabellino-

NUMIA VERO VOLLEY MILANO – OK ZELEZNICAR LAJKOVAC 3-0 (25-16, 25-16, 29-27) –

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Miner 2, Pietrini 14, Sartori 7, Kurtagic 2, Lanier 5, Akimova 14, Gelin (L), Bosio, Egonu 1, Modesti 5, Cagnin 6. Non entrate: Danesi, Piva, Fersino (L). All. Lavarini.

OK ZELEZNICAR LAJKOVAC: Racheva 3, Sakradzija 4, Koprivica 3, Zivanovic 10, Jonjev 1, Savic 4, Burka (L), Korolija 2, Stanojevic 2, Kitipova, Kostadinovic 3, Korolija 4, Filipovic 4. Non entrate: Pakic (L). All. Pavlicevic.

ARBITRI: Sikanjic, Robles Garcia.

Durata set: 21′, 24′, 29′; Tot: 74′.

MVP: Vita Akimova (Numia Milano)