Champions League: trasferta dura per Civitanova in casa del PGE Projekt

VARSAVIA (POLONIA) - Sfida di altissimo livello quello che mercoledì 21 gennaio alle 20.30 italiane la Cucine Lube Civitanova affronterà (con diretta Sky Sport Max, DAZN e Radio Arancia) alla Torwar Hall COS Warszawa con la temibile formazione polacca del PGE Projekt Warszawa nel 3° turno della Pool E di CEV Champions League.

PRIMI IN CLASSIFICA NELLA POOL E

Dopo le vittorie centrate con il massimo scarto all’Eurosuole Forum nel match d’esordio contro Montpellier e a Lovanio nel secondo turno, i giganti cucinieri cercano un’impresa a Varsavia per consolidare la leadership al giro di boa del girone a quattro squadre. Al debutto gli avversari polacchi hanno vinto agevolmente in casa contro Lovanio, mentre nel secondo turno sono caduti al tie-break in Francia contro il Montpellier.

BIENNIO ALLA GUIDA DEL RESOVIA PER GIAMPAOLO MEDEI

Giampaolo Medei ha conosciuto bene il torneo polacco (2022/23 e 2023/24) allenando il Resovia e portando il suo team ad alzare al cielo la CEV Cup 2024. Proprio la sua ex squadra nell'ultimo turno di campionato è riuscita a centrare un successo casalingo in tre set contro Varsavia, che ora occupa il secondo posto in classifica a 1 punto dalla capolista Lublin..

GLI AVVERSARI

Varsavia è una delle formazioni di punta del campionato polacco, tra i più difficili in Europa insieme alla SuperLega Credem Banca. Il roster dei polacchi è composto da atleti molto esperto che hanno già vinto a livello nazionale e internazionale. Dal punto di vista tecnico la formazione di casa convoglia la maggior parte dei palloni sull’attaccante di posto 2. La squadra ha un gioco molto ordinato grazie ai dettami di coach Tommi Tiilikainen, che vanta trascorsi vincenti in Corea. La Lube dovrà giocare al top in tutti i fondamentali per uscire indenne dal palazzetto di Varsavia contro schiacciatori di primo piano come Tillie e Bednorz.

PRIMA SFIDA CON VARSAVIA

La Cucine Lube Civitanova ha vinto 18 sfide su 27 contro i team polacchi. Negli ultimi anni, però, sono arrivati sgambetti dolorosi in Champions League con squadre del calibro di Zaksa e Jastrzebski nei turni a eliminazione diretta, mentre nella doppia Finale di Challenge CUP 2025 la Lube ha lottato strenuamente contro l’emergente Lublino di Wilfredo Leon senza però riuscire a ribaltare il risultato della gara di andata.

ROSTER COMPLETO VARSAVIA

Kochanowski (C), Firlej (P), Klos (C), Tillie (S), Bednorz (S), Olenderek (L), Gomulka (O), Koppers (S), Wojtaszek (L), Firszt (S), Weber (O), Kozlowski (P), Strulak (C). All. Tiilikainen

Le parole di Mattia Bottolo

« Ci aspetta una sfida esterna importante contro una squadra di alto livello, lo conferma la classifica della massima serie polacca. Si tratta di uno scontro diretto per il primato e lo affronteremo come se fosse un match da dentro o fuori. Sappiamo bene che nei gironi di Champions League non conta solo la posizione, ma influiscono molto anche il numero di successi, i set vinti e la classifica avulsa ai fini di un abbinamento meno duro nella fase successiva, quindi dovremo dare tutto. Il calendario ci impone di pensare solo dall’oggi al domani, non so dire se sarà il percorso in Europa a darci la spinta per avere una maggior continuità in campionato, di sicuro vincere aiuta a vincere e noi andiamo in Polonia per fare risultato. Prima analizzeremo cosa non è andato contro Perugia in SuperLega. Lavoriamo per crescere e imporre il nostro volley, quando questo non accade dobbiamo essere pazienti e aiutarci come gruppo! ».

CHAMPIONS LEAGUE 3a GIORNATA POOL E

Mercoledì 21 gennaio Ore 20.30

PGE Projekt Warszawa -Cucine Lube Civitanova Arbitri: Ewald (Ger) e Goncalves (Por)